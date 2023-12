НГУ – лауреат «Элиты студенческого спорта» в 6 номинациях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирская областная общественная организация студенческого спорта «Буревестник» ежегодно проводит торжественное мероприятие «Элита студенческого спорта», на котором подводятся итоги спортивной работы в высших учебных заведениях за год. В этом году Новосибирский государственный университет стал лауреатом в шести номинациях:

– Лучшая организация по проведению спортивных мероприятий среди студентов

– Лучшее информационное сопровождение соревнований среди студентов и преподавателей

– Открытие новых спортивных объектов на базе ВУЗа

– Александр Ульяницкий (ЭФ) — победитель первенства Мира по тайскому боксу, отмечен как «Лучший спортсмен по не олимпийским видам спорта»

– лучшим спортсменом по адаптивным видам спорта была признана магистрант Факультета естественных наук Анна Пушкаревская, призер всероссийских соревнований по парабадминтону.

– доцент кафедры физвоспитания Софья Захарова стала лауреатом в номинации «За верность спорту».

Также по итогам года кафедра физвоспитания отмечена Благодарственным письмом Администрации Советского района за высокий профессионализм и активную спортивную деятельность.

И еще одну очень значимую и заслуженную награду получили студенты-спортсмены и тренеры НГУ – в общекомандном зачете 46-ой Универсиады по 23 видам спорта, проходившей в 2022-2023 учебном году, наш университет занял почетное 3 место!

Спортивный отдел кафедры физического воспитания в течение года организовал около 60 внутренних спортивных мероприятий для студентов, не считая соревнований регионального уровня, которые прошли на наших спортивных площадках с участием сборных команд университета. Активно работает и студенческий спортивный клуб «ЕНОТ», который также регулярно проводит ряд соревнований, матчевых встреч и других спортивных мероприятий. На сайте НГУ и на страницах ВК кафедры физвоспитания и ССК «ЕНОТ» регулярно публикуются заметки, фотографии, анонсы и результаты соревнований, информация о спортивных достижениях студентов и сотрудников.

Мы поздравляем всех спортсменов, тренеров и преподавателей НГУ, кто приложил немало усилий для этих наград! Все это — наша общая заслуга. Желаем дальнейших спортивных успехов!

