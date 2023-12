МКБ первым из российских банков выдал карту клиенту на территории другого государства

Source: MIL-OSI Russian Language News

МКБ (Московский кредитный банк) первым на российском банковском рынке выдал рублевую карту на базе платежной системы МИР иностранному клиенту в столице Таджикистана. МКБ совместно с банком-партнером в Душанбе протестировал новую технологию, позволяющую удаленно идентифицировать клиента.

Банк планирует продолжить развитие перспективной технологии в следующем году. МКБ сообщит иностранным клиентам об открытии приема заявок на получение карт МКБ в 2024 году.

«В перспективе, любой человек, находясь за рубежом, сможет стать обладателем пластиковых карт МКБ на базе платежной системы «Мир». Первый клиент уже получил карту в Таджикистане, в дальнейшем мы продолжим масштабировать и развивать этот проект в течение 2024 года», — рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Максим Лукьянович.

