Мастера и ремесленники заработали более 60 млн рублей при поддержке нацпроекта МСП

В Москве завершилась выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2023». Более 1000 мастеров и ремесленников приняли участие в мероприятии, благодаря инструментам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«На выставке центрами «Мой бизнес» в рамках нацпроекта было организовано 46 региональных экспозиций. На них свою продукцию представили более тысячи мастеров и ремесленников. Помимо возможностей рассказать о себе, предприниматели и самозанятые реализовали продукцию на 60 млн рублей», – отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Участники выставки «Ладья» представили самую разную продукцию – украшения из натуральных камней и тончайшего кружева в технике фриволите, сувениры из пушнины, изделия из дерева и войлока, необычные шапки, уникальные куклы ручной работы, сумки из натуральной кожи, чай из трав и многое другое.

«Поддержка, которую предприниматели и самозанятые могут получить по линии Минэкономразвития России, очень ценна для развития отрасли в целом: без этого содействия мы бы не смогли представить всё богатство народно-художественных промыслов страны. Для мастеров и ремесленников, в свою очередь, это хорошая возможность показать все разнообразие своей продукции, найти новых клиентов и стратегических партнеров, узнать важную информацию о развитии сферы НХП», – пояснил председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Для того, чтобы воспользоваться поддержкой, предпринимателям и самозанятым необходимо обратиться в региональные центры «Мой бизнес».

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президентом России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

