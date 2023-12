Максим Решетников оценил туристический потенциал Костромской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Костромская область – регион, уверенно адаптировавшийся к новым условиям. В 3 раза по сравнению с общероссийскими выросли инвестиции, а бизнес получил 2,5 млрд рублей льготных кредитов. Дополнительный импульс развитию экономики придала туристическая отрасль: прирост турпотока к прошлому году составил 30%. Министр ознакомился с объектами туристической инфраструктуры, обсудил текущее состояние экономики и планы по дальнейшему развитию региона с губернатором Сергеем Ситниковым.

Одной из ключевых стала встреча с представителями малого и среднего бизнеса Костромы, в ходе которой предприниматели подняли ряд вопросов, касающихся поддержки местной туристической отрасли.

По словам министра, единой системой продвижения туристического бизнеса станет открывшийся накануне национальный портал Russia.Travel, позволяющий пользователям получить полный спектр отраслевых услуг: от бронирования отелей до продвижения конкретного направления в туризме.

«Мы вышли из режима чисто информационного ресурса и перешли в формат туристического маркетплейса. Я обращаюсь к туристическому бизнесу и к регионам: пользуйтесь этим ресурсом, активно размещайте свои продукты. А мы будем прикладывать максимум усилий для его развития и продвижения», – отметил Максим Решетников, добавив, что сейчас одним из направлений работы Минэкономразвития России является формирование перечня автомобильных туристических маршрутов для определения потребности создания многофункциональных зон дорожного сервиса.

Подробно остановился министр на мерах господдержки субъектов МСП в сфере туризма. Для этого в рамках программы №1764 возможно заключение кредитного договора на инвестиционные цели по сниженной ставке. Комбинированная программа льготного кредитования также позволяет реализовывать инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса.

«При реализации мер поддержки мы, в первую очередь, ориентируемся на экономику предложения. Стараемся выжать из действующих программ максимум эффективности», – подчеркнул глава Минэкономразвития.

Представитель костромского туристического агентства подняла вопрос государственного контроля (надзора) за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков. По ее словам, именно работа экскурсоводов не только оставляет позитивные впечатления у туристов, но способствует их возвращению. По словам министра, соответствующий законопроект находится на рассмотрении депутатов Государственной Думы, а функции контроля должны быть реализованы на региональном уровне.

Один из предпринимателей-сыроваров уточнил у министра, каким образом возможно установить регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) для костромского сыра.

«Для регистрации обозначения в качестве НМПТ необходимо заявителю – производителю получить заключение Минсельхоза России, где будут установлены особые свойства данного сыра, обусловленные местом его производства, традициями такого производства. Если регуляторами будет подтверждено наличие особых свойств и не будет обоснованных возражений от бизнеса мы зарегистрируем такой НМПТ», – пояснил Максим Решетников.

Всего за 11 месяцев 2023 года по данным Роспатента поступило 108 заявок на регистрацию НМПТ и географических указаний (ГУ). В стране появились такие ГУ и НМПТ, как «Башкирская лошадь», «Якутский нож», «Крымские яблоки», «Удмуртский рубчик» и другие. За аналогичный период прошлого года было подано 79 таких заявок. Это повышает узнаваемость регионов, служит их инвестиционной привлекательности и развитию туризма.

Кроме того, на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Костромы обсудили меры поддержки предприятий, использования режимов налогообложения, подготовки кадров. Все вопросы взяты в работу для подготовки конкретных решений.

О вкладе туристической отрасли в экономику региона шла речь и во время рабочей встречи Максима Решетникова и губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

«Костромская область адаптировалась к новым условиям и продолжает уверенно развиваться. Это поддерживается и инвестициями, которые в три раза превзошли общероссийские показатели, и активной работой местного предпринимательского сообщества. У региона очень большой потенциал: и богатое архитектурное наследие, и известные на всю страну ремесла, и товары. Люди по-хорошему увлечены историей и традициями своего края, всегда ждут новых гостей», – подчеркнул в ходе встречи Максим Решетников.

Губернатор отметил, что стабильному развитию экономики региона способствуют эффективные управленческие решения и меры господдержки, принятые на федеральном и региональном уровнях: предприятия наращивают производственные мощности, развивается ювелирная промышленность, активный рост отмечен в обрабатывающей сфере.

«Сегодня идет уверенное развитие якорного резидента территории опережающего развития в Галиче, создали там поистине уникальный завод. Запустили производство, уже вышли на максимальный объем. По ювелирной отрасли все хорошо, здесь есть движение, несмотря на наши опасения. Идет рост. Это один из показателей, что с точки зрения социально-экономического положения в стране все стабильно», – прокомментировал Сергей Ситников.

