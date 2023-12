Каким будет 2024 год: прогноз дает iFORA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Журналисты РБК решили спросить у отечественных систем искусственного интеллекта, каким будет 2024 год. Участниками проекта стали четыре ведущие российские компании и Высшая школа экономики. На вопросы отвечала разработанная ИСИЭЗ НИУ ВШЭ система интеллектуального анализа больших текстовых данных iFORA.

«ИИ, что дальше?» — с таким заголовком вышел итоговый в 2023 году номер газеты РБК. «В отличие от прошлых лет, мы решили посвятить его не итогам уходящего года, а прогнозам на ближайшее будущее, причем сформированным российскими системами искусственного интеллекта», — отметили в издании.

Участниками проекта стали пять систем от российских организаций, лидирующих в области разработок в сфере ИИ, — Сбер, «Тинькофф», «Яндекс», МТС и НИУ ВШЭ, — которые дали свои ответы на подготовленные редакцией вопросы. Журналистов интересовал максимально широкий круг тем — от роста ВВП и инвестиций до протяженности дорог, посещения музеев и стоимости килограмма гречки.

«Прогнозы получились разнообразные… Конечно, редакция участвовала в обработке информации, полученной от систем ИИ: она прошла редактуру, корректуру и все, что положено при подготовке публикаций, но ни в коем случае не смысловую правку», — поясняет РБК.

Вышку в битве ИИ-прогнозистов представляла iFORA — система интеллектуального анализа больших текстовых данных, разработанная Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Предсказания на 2024 год система строила на основе модели консенсус-прогнозов — агрегации прогнозных оценок, автоматически выявленных из открытых массивов текстовой информации.

Вот некоторые прогнозы, которые дала iFORA:

Сколько будет стоить нефть в 2024 году?

79,3 $ за баррель — нижняя граница

81,3 $ за баррель — средняя оценка

83,2 $ за баррель — верхняя граница

Сколько в мире будет роботов в 2024 году?

4,7 млн ед. — нижняя граница

4,8 млн ед. — средняя оценка

4,9 млн ед. — верхняя граница

Сколько россиян посетят отечественные музеи в 2024 году?

64,7 млн чел. — нижняя граница

65,8 млн чел. — средняя оценка

66,8 млн чел. — верхняя граница

Подробнее со всеми оценками и прогнозами, которые сделал ИИ, можно ознакомиться в материале РБК.

