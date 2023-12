Дайджест #ГУУговорит: итоги и прогнозы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подходит к концу не только рабочая неделя, но и 2023 год. Дайджест #ГУУговорит за этот год значительно расширился за счёт высокой активности экспертов Государственного университета управления. За прошедший год наш вуз упоминался в 15768 различных материалах средств массовой информации. В предновогоднем выпуске вы найдёте различные итоги года и прогнозы на следующий. Также в нём речь пойдёт о Тайване, Фарерских островах и йеменских хуситах. Но начнём с чего-то праздничного, например, с красной игры.

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о ценообразовании красной игры. «При выборе икры необходимо понимать, что себестоимость ее добычи – примерно 3000 рублей за килограмм, а значит, с учетом транспортных расходов и наценки розничных продавцов она не может стоить дешевле 6300-6500 рублей за килограммовую упаковку», – говорит эксперт.

— Также Светлана Сазанова оценила инициативу обязать ритейлеров выделять в магазинах полки для товаров отечественного производства. «Российские компании выпускают товары достойного или даже уникального качества, но мода на иностранные названия и стереотип о заведомо худшем качестве российской продукции не дает потребителям оценить их по достоинству», — рассказала Светлана Сазанова.

— Помимо этого Светлана Сазанова назвала возможные пути объединения Тайваня с Китаем. «Китай крайне заинтересован в присоединении Тайваня, что позволит ему укрепить свои геополитические позиции. Однако вряд ли Китай пойдёт по пути военного захвата острова, если это будет означать столкновение с США и/или Японией», – считает эксперт.

— Кроме того, Светлана Сазанова заявила, что зарплатные ожидания россиян не поменялись с прошлого года. Они по-прежнему находятся диапазоне 1000 – 1300 долларов в месяц.

— Вдобавок Светлана Сазанова поделилась соображениями насчёт стратеги развития экономики России. «Долгосрочная стратегия развития России должна основываться на опережающем развитии, возрождении отечественных научных и инженерных школ с использованием передового мирового опыта, научных и технических достижений», – заключила Светлана Сазанова.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков оценил возможное введение дифференцированной ставки налога на прибыль. «Речь идет о том, что компании, которые занимаются инвестициями, которые вкладываются в собственное развитие, будут получать льготы по уплате одного из налогов, соответственно больше денег будет оставаться в компании и инвестиции будет гораздо выгоднее делать, чем тратить это на какие-то другие нужды», — отметил эксперт.

— Также Максим Чирков рассказал об экономических отношениях России с Фарерскими островами, которые сохраняют торговые отношения с Россией. Около 5% ВВП Фарерским островам приносит экспорт рыбы в Россию. «Однако экспорт — далеко не единственный пункт, позволяющий Фарерам держаться на плаву и претендовать на независимость. Устойчивость Фарер поддерживает регулярный импорт необходимых товаров из РФ», – сообщил экономист.

— Кроме того, Максим Чирков сделал экономический прогноз на 2024 год. «Российский рубль действительно фундаментально недооценен, учитывая рост российской экономики. Опережающий рост, по отношению с западными странами — просто в разы, на самом деле российская экономика растет быстрее. Поэтому, я думаю, что те, кто держат свои сбережения, те вполне могут выбирать российский рубль», — говорит специалист.

— Ещё Максим Чирков оценил планы «Газпрома» по газификации России. «Компания думает о будущем. Понятно, что внутренние потребители — самые надежные, самые предсказуемые, поэтому внутренний рынок для „Газпрома“, как и для многих других отечественных компаний, становится основным, прежде чем они переориентируются с недружественных государств на дружественные», — подчеркнул Максим Чирков.

— В дополнение к этому Максим Чирков отметил пользу отмены комиссии по СБП для банков. «Начиная с определенных сумм, для клиента комиссия становится очень чувствительной. Поэтому, мне кажется, такая инициатива повышает возможность расчета без использования наличных средств между физическими лицами. Это гораздо большая прозрачность в экономике», — отметил экономист.

— Также Максим Чирков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, что Киев обеспечит поставки российского газа в Австрию. «Киев играет в довольно непонятные политические игры, обещая Европе обеспечить ее газом даже без договоренности с российской стороной. На мой взгляд, подобные заявления несут в себе показную браваду, что от Украины много чего зависит, и все остальные страны должны идти в ее векторе», – считает эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов скептически высказался об инициативе введения дифференцированной ставки налога на прибыль. «Все легко и просто бывает только в детских сказках и в головах некоторых чиновников. На деле же эта идея вызывает большие сомнения. Возможно, что в условиях стабильной экономики, такие налоговые меры и могли бы оказаться эффективными. Но сегодня они вызывают много вопросов», – говорит экономист.

— Ещё Николай Кузнецов назвал самые болезненные санкции для России. Это отключение России от мировых рынков капитала и системы SWIFT, а также заморозка российских активов.

— Также Николай Кузнецов назвал фундамент для построения механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП). «Этим фундаментом является доверие. Согласитесь, что вы сами едва ли захотите вступать в деловые отношения с партнёром, который имеет репутацию не очень-то надёжного. Вот так и между бизнесом и государством должно прежде всего установиться отношение взаимного доверия», – сказал эксперт.

— Кроме того, Николай Кузнецов указал на взаимосвязь государственного и корпоративного долга: «ЦБ обращает внимание на то, что в условиях закрытого финансового рынка реальна ситуация, при которой государство и бизнес станут конкурировать за ограниченные финансовые ресурсы. И в этой ситуации более надежный государственный долг, очевидно, будет иметь приоритет у инвесторов перед долгом корпоративным».

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор дала комментарий в развёрнутом материале об изменении МРОТ в 2024 году. «Региональный уровень минимальной зарплаты (МЗП) распространяется на всех работодателей региона, кроме тех, которые финансируются за счет федерального бюджета. Однако и в таком случае могут доплачивать нужные суммы из регионального бюджета», – уточнила эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о новом витке приватизации. «Хотя бюджетное планирование ежегодно предусматривает приватизацию государственного имущества, рапорт Росимущества о перевыполнении плана по приватизации в этом году в 16 раз не может не радовать и одновременно удивлять», – заявляет экономист.

— Также Наталья Казанцева поведала, что ожидать от рынка недвижимости в 2024 году. «Наблюдаемые в настоящее время изменения на рынке недвижимости могут пошатнуть веру населения в неё как на надёжный инвестиционный ресурс», – опасается эксперт.

— Не отходя далеко от темы Наталья Казанцева объяснила, почему Центробанк закручивает ипотечные гайки. «По сути, застройщики взяли на себя функции кредитования, обещая так называемую околонулевую ипотеку, траншевые платежи, кешбек и так далее, одновременно закладывая эти «льготы» в стоимость квартир», – рассказала Наталья Казанцева.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов подводит экономические итоги года. «Завершая 2023 год, российская экономика стабилизировалась и демонстрирует темпы роста выше тех, что ожидались ранее. Основные факторы — существенные инвестиции от предприятий и государства, а также бюджетное стимулирование, которое поддержало стабильный рост потребления и оборонные расходы», — говорит экономист.

— Также Евгений Смирнов назвал рост цены на нефть в конце прошлой неделе конъюнктурной вспышкой. Общий тренд остаётся «медвежьим», то есть цены продолжают снижение.

— Помимо этого Евгений Смирнов рассказал о важности соглашения ОПЕК+ «На страны ОПЕК+, не входящие в классический ОПЕК, приходится около 20% мировой нефтедобычи. Получается, что в совокупности на ОПЕК+ приходится около 60 % добычи нефти в мире, и эта организация путём установления квот более эффективно может регулировать мировые цены», – поведал эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов ценил усиление борьбы США против «отмывания» российской нефти. «В целом, практика оказалась такова, что американцы столкнулись с проблемой преследования уже не России, а третьих стран, перерабатывающих российскую нефть. Вряд ли санкции США в отношении этих стран будут жёсткими», – считает экономист.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков подвёл итоги 2023 года на автомобильном рынке. «В целом после шокового 2022 года итоги 2023-го мы встречаем с гораздо лучшими цифрами. Рост в этом году составляет более 60%, и уже за 11 месяцев мы приблизились к отметке 1 млн автомобилей против 626 тыс. годом ранее», – радуется эксперт. На ту же тему Артём Меренков пишет в отдельной колонке.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой рассказал историю йеменских хуситов и их нынешней военной активности в Красном море. «В результате совершенных хуситами атак грузопоток в этом регионе практически моментально сократился на 35%. Крупнейшие транспортные компании начали выстраивать свои логистические цепочки в обход опасного места», – сообщил эксперт.

— Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина указала на проблему при импорте куриного мяса в Россию. Учитывая то, что российские производители куриного мяса в последние годы полностью покрывали потребности страны, увеличение импорта краткосрочно решает проблему роста цен, но усугубляет проблемы национальных птицеферм, создавая риски разорения фермеров.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова объяснила, почему в России растёт спрос на логистов. «В сфере логистики уже сейчас особенно остро ощущается дефицит представителей таких профессий, как: кладовщики, диспетчеры, водители. Увеличение предлагаемого оклада составит в среднем около 15%», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов спрогнозировал положение рубля в 2024 году: «Учитывая сегодняшнее положение вещей и заявления представителей правительства РФ и лидеров банковского сектора, к марту 2024 года наиболее вероятными к марту 2024 года валютным курсом будет 85-90 руб,/доллар, 95-100 руб,/евро и 11-12 руб,/юань).

— Также Константин Андрианов подвёл итоги года в области импортозамещения. «В итоге видно, что импорт в страну растёт опережающими темпами даже на фоне снижения курса рубля. А где же наши собственные автомобили, телефоны, компьютеры или хотя бы обувь? И где же наши куриные яйца?», – спрашивает эксперт.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов назвал причины очередей на пограничных пунктах России. «Много семей, которые проживают в Европе, но при этом родом из России. Например, из Поволжья, из Казахстана в своё время многие переезжали в Германию, а теперь хотят приехать в Казахстан или в Россию, чтобы навестить свои семьи на Новый Год», – называет эксперт одну из причин.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачева назвала наиболее востребованные профессии в 2024 году. Самыми востребованными и, следовательно, высокооплачиваемыми профессиями станут те, что находятся на стыке биотехнологии, робототехники, робоэтики и этики искусственного интеллекта, полагает эксперт.

