Вчера прошло заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета»

Губернатор Андрей Травников провел заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета», в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Глава региона, обращаясь к участникам заседания, отметил:

— Проект важен не только для нашего региона, на федеральном уровне уже признали, что кампус НГУ — это кампус новосибирского Академгородка, и повлияет на дальнейшее развитие научного центра. Этот проект получает полное содействие со стороны региональных властей, мы обсуждаем и сопровождаем его и в формате штабов, и в формате отдельных совещаний регионального, федерального уровня.

Спасибо за плодотворную работу в 2023 году! Мы соблюдаем все контрольные точки по проекту, даже сегодняшним заседанием мы закрываем все наши обязательства по 2023 году. Хочу поздравить всех с наступающим 2024-м и пожелать, чтобы 2024 год был не менее, а более плодотворным, потому что он для многих проектов станет пусковым. В том числе для первых объектов кампуса университета 2024 год должен стать пусковым.

О ходе реализации проекта доложил ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук.

В 2023 году было в полном объеме выполнено около 90 мероприятий дорожной карты по созданию кампуса, от проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ до мероприятий по обеспечению комфортной и доступной среды.

— Мы находимся в лидирующей группе по выполнению показателей дорожной карты и строительству кампуса мирового уровня. Если говорить про статус реализации проекта, то, как вы знаете, строительство подразделяется на первую и вторую очереди. Техническая готовность объектов первой очереди достигает 70%. Что касается объектов второй очереди, то в настоящее время идёт интенсивная работа по концепции эксплуатации корпуса научно-исследовательского центра. У нас создана рабочая группа под руководством академика Алексея Владимировича Кочетова, — сообщил Михаил Федорук.

Задачу создать до 2030-го года сеть университетских кампусов мирового уровня поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта 2021 года. Принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.

