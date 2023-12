28.12.2023 Z ogromnym smutkiem żegnamy byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delors

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Z ogromnym smutkiem żegnamy byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delors28.12.2023

Jacques Delors był mężem stanu, który swoje życie poświęcił rozwijaniu współpracy i solidarności europejskiej dla trwałego pokoju. Za swoją działalność na rzecz zbliżenia Polski do struktur europejskich oraz za wkład w dzieło zjednoczenia Europy, został w 1993 r. postanowieniem Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestrudzenie tworzył fundamenty pod to, co dziś nazywamy Unią Europejską. Stał na czele tzw. komisji Delorsa, która zarekomendowała stworzenie wspólnego rynku Unii Europejskiej i wprowadzenie waluty euro. Jacques Delors był również promotorem tak doniosłych kamieni milowych europejskiej integracji, jak porozumienie z Schengen, czy utworzenie programu Erasmus. Podejmował zarazem wytężone wysiłki na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje skandynawskie, a także te należące do byłego bloku wschodniego.

Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla wszystkich europejskich państw, o których zjednoczenie i współpracę tak zabiegał.

