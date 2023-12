28.12.2023 Wojsko Polskie zagra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wojsko Polskie zagra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!28.12.2023

Tylko razem możemy zrobić wiele dobrego. Żołnierze Wojska Polskiego w 2024 roku zagrają razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Po kilku latach przerwy Wojsko Polskie wraca do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszyscy Ci, Którzy Będą Chcieli, Będą Mogli Zagrać W 2024 Roku – Powiedział Wiceppremier Władysław Kosiniak – Kamysz Po Spotkaniu Z Jerzym Owsiakiem i Prizedstawiciampiami Fundacji Wielka orkiestra Oróse. UCA PO PANDEMII. ¡Gramy dla dzieci i dorosłych! a cel najbliższego, już 32. Finału WOŚP. 28 de julio de 2024 roku jednostki wojskowe, które będą chciały wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, będą mogły dołączyć do tej akcji. Jerzy Owsiak, dziękując kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej za to wsparcie, podkreślił: Znowu będziemy grali w wielu miejscach w całej Polsce. Jeżeli będą tylko sztaby, które będą chciały, aby wojsko u nich zagościło, jeżeli jednostki będą chciały dobrowolnie także wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, będziemy bardzo wdzi ęczni. 28 de septiembre de 2024 roku wracamy do normalności. Chcemy także, żeby wspomóc nasz cel, czyli „Płuca po pandemii”.

anchoo

[contenido incrustado]

MIL OSI