28.12.2023 Rozmowy telefoniczne ministra Radosława Sikorskiego z ministrami spraw zagranicznych Finlandii, Danii i Turcji

Rozmowy telefoniczne ministra Radosława Sikorskiego z ministrami spraw zagranicznych Finlandii, Danii i Turcji28.12.2023

W ramach cyklu konsultacji ze swoimi odpowiednikami szef polskiej dyplomacji rozmawiał dziś z ministrami: Finlandii – Eliną Valtonen, Danii – Larsem Løkke Rasmussenem oraz Turcji – Hakanen Fidanem.

W rozmowie telefonicznej z fińską minister Eliną Valtonen szczególnie mocno wybrzmiała potrzeba rozwoju zdolności NATO i odporności Unii Europejskiej na współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ważnym wątkiem była również kwestia ochrony granic, która od wielu miesięcy stanowi wyzwanie dla Polski, a w ostatnich tygodniach jest także istotnym problemem na fińskiej wschodniej granicy. Zgodnie zauważono, że Polska i Finlandia dostrzegają potencjał współpracy, by kontynuować wsparcie dla walczącej Ukrainy. W związku z przystąpieniem Finlandii do NATO w kwietniu 2023 r. rozmówcy wyrazili zadowolenie z perspektywy pogłębionych relacji w kontekście Sojuszu, zarówno bilateralnych, jak i w wymiarze regionalnym.

Podczas rozmowy ministra Sikorskiego z Ministrem Spraw Zagranicznych Turcji z zadowoleniem odnotowano bardzo dobry stan relacji polsko-tureckich oraz zaangażowanie w budowę partnerskiego dialogu. Radosław Sikorski i Hakan Fidan zgodnie zwrócili uwagę na znaczenie współpracy Polski i Turcji w obszarze bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej oraz wobec globalnych wyzwań. Wyrazili również przekonanie, że Warszawę i Ankarę łączy wspólna troska o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmowa była także okazją do omówienia stanu stosunków Unia Europejska-Turcja. Ministro Sikorski podkreślił niezmienne poparcie Polski dla europejskiej perspektywy Turcji.

Konsultacje z Ministrem Spraw Zagranicznych Danii Larsem Løkke Rasmussenem potwierdziły wzajemną otwartość na bliską współpracę, zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach organizacji regionalnych i międzynarodowych. Polska i Dania szczególną wagę przywiązują do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, która w kontekście skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę zyskała charakter Strategiczny. Jednym z najbardziej palących wyzwań w najbliższym czasie pozostaje wielowymiarowe wsparcie dla Ucrania, w tym w zakresie sprzętu wojskowego i jej odbudowy po zakończeniu wojny. Ministrowie Sikorski i Rasmussen potwierdzili wolę przeprowadzenia w najbliższym czasie rozmów dwustronnych oraz wyrazili przekonanie, że planowana wizyta duńskiej Pary Książęcej w Polsce jeszcze bardziej zacieśni stosunki między naszymi kraj amigo.

