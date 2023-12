Число межотраслевых проектов участников Московского инновационного кластера выросло втрое

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский инновационный кластер (МИК) за пять лет объединил более 37 тысяч предприятий из 82 субъектов Российской Федерации. Среди них производства, высокотехнологичные компании, представители вузов и госкорпораций, малый и средний бизнес. Совокупный оборот участников кластера с 2019 по 2022 год включительно превысил 42 триллиона рублей.

Для эффективного взаимодействия внутри МИК создано более 10 межотраслевых объединений. Это площадки, на которых предприниматели и научные организации могут совместными усилиями ускорить разработку своих решений и их последующую реализацию. Каждый проект требует вовлеченности представителей разных сфер.

«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тысячи участников, около 300 из них — с января. Число совместных проектов за год выросло почти в три раза — до 114. Они относятся к таким направлениям, как робототехника, новые материалы, автомобилестроение, пищевое производство, медицина и спорт», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Посмотреть полный список объединений и подать заявку на вступление в одно из них можно на сайте i.moscow.

«Кластеризация — один из эффективных инструментов развития критически важных сфер промышленности. Межотраслевые промкластеры позволяют ведущим предприятиям совместно разрабатывать и производить высокотехнологичную продукцию. Сегодня в столице действует четыре таких объединения, куда вошли уже больше 130 компаний. Это кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем, открытый в индустриальном парке “Руднево” в 2023 году», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Развитие робототехники

Список межотраслевых объединений постоянно обновляется. Так, в начале декабря был создан кластер «Развитие робототехники». В него вошло 30 компаний машиностроительной отрасли, разрабатывающих, тестирующих и внедряющих роботизированные системы в городских и коммерческих организациях.

Сейчас предприятия работают над автоматизированным вендинговым аппаратом для приготовления кофе, чая, лимонада и фруктовых напитков. Его отличают высокая производительность и возможность дистанционного управления. Устройство планируют размещать на вокзалах, в метро, аэропортах и других местах массового скопления людей.

Автоматизированные системы

Самое многочисленное объединение — межотраслевой кластер в сфере электромобилестроения и автономных транспортных систем, сформированный в 2022 году по инициативе Московского политехнического университета, в него входит более 230 участников и партнеров, совместно реализующих 11 проектов.

Один из них — автономный уборщик городских территорий «Пиксель». Он создан по российским технологиям и преимущественно из отечественных комплектующих. Робот проходит пилотное тестирование в центре столицы, затем его можно будет встретить в городских парках. Разработкой уже заинтересовались в странах Ближнего Востока.

Другое решение, полностью отечественное, — универсальная транспортная платформа, которая может передвигаться без водителя. Техника распознает дороги, различные объекты и дорожные знаки благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам. Кроме этого, среди изобретений есть электроквадроцикл с возможностью удаленного управления.

Передовые технологии

Фотоника — наука, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами. Произведенные с помощью достижений этой дисциплины микросхемы компактнее и потребляют меньше энергии, чем сделанные с использованием других технологий, а скорость обработки и передачи данных увеличивается в 50–100 раз.

Создание межотраслевого кластера в области фотоники было инициировано в 2022 году. Развитие и внедрение таких технологий помогает России в достижении технологического суверенитета. К объединению присоединилось 58 компаний и научных организаций из столицы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. При этом 20 из них являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны «Технополис Москва». Ключевым проектом объединения стала организация серийного производства фотонных интегральных схем, которые могут применяться в электронике, строительстве, медицине и других сферах. Сейчас в стадии реализации находится пять разработок.

Разнонаправленные проекты

Активно развивается и сформированный в 2021 году инновационный пищевой кластер. Он объединяет уже более 140 компаний — как новаторов отрасли, так и крупных игроков рынка. Вместе они реализуют 18 проектов. Приоритет — улучшение качеств и свойств продуктов питания.

Так, среди участников есть разработчик уникальных органических напитков, содержащих в 10 раз меньше сахара, чем аналоги. Благодаря поддержке межотраслевого кластера компания заключила новые контракты на продажу продукции и в сентябре этого года увеличила выручку на 10 процентов по сравнению с августом.

Два других предприятия из пищевого кластера вывели на рынок воду с уникальным обогащенным составом. Ее продают в магазинах и на автозаправочных станциях. Еще один участник занимается выращиванием зеленых культур, используя полностью автоматизированную систему для вертикальных ферм тоже столичного производителя.

Кроме того, московские инноваторы исследуют и используют в производстве новые материалы, развивают проекты на стыке фармацевтики, биотехнологий и медицины, а также решают другие задачи. В приоритете — разработка и выпуск импортозамещающей продукции.

Участники Московского инновационного кластера могут сами инициировать появление межотраслевого объединения. Для этого нужно подать заявление в личном кабинете на цифровой платформе i.moscow. Ключевые требования — наличие общей цели, согласие не менее 30 предприятий экосистемы на присоединение к кластеру и совместная работа двух и более компаний над одним проектом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI