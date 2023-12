Чат-бот, заказ такси и покупка билетов на поезд: какие функции приложения «Московский транспорт» стали самыми популярными в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Каждый день приложением «Московский транспорт» пользуются больше 800 тысяч человек. В 2023 году они чаще всего просматривали прогноз прибытия транспорта в режиме реального времени (71 миллион раз — на 20 процентов больше, чем в 2022 году), а также расписание (22 миллиона раз — на 27 процентов больше, чем годом ранее). Кроме того, особой популярностью пользовались такие инструменты, как построение маршрутов (29 миллионов раз — на 23 процента больше, чем в 2022-м), активация зарядных сессий для электромобилей на городских зарядных станциях (почти 372 тысячи раз), а также пополнение карты «Тройка» (1,7 миллиона раз — на шесть процентов больше, чем годом ранее).

«Приложение “Московский транспорт” скачали уже более 6,5 миллионов раз, каждый день им пользуются больше 800 тысяч человек. Мы продолжаем делать его удобнее для горожан. В этом году полностью обновили дизайн, добавили новые функции: отображение маршрутов электросудов, чат-бот Александру, возможность бронировать автомобили краткосрочной аренды всех операторов. Мы развиваем наши мобильные сервисы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом году стало возможно отправлять обращения в столичный Департамент транспорта, в сервисе «По пути» появилась новая зона — «Сколково», а также возможность оплачивать поездки социальной картой в этом же сервисе.

Кроме того, добавлены электросуда и их маршруты, а также обновлена информация о причалах. Появилась возможность заказать такси через приложение с оплатой наличными, а также купить билеты на поезда «Аэроэкспресс» и пригородных пассажирских компаний.

Приложение объединяет весь городской транспорт в один сервис. Концепция направлена на создание единой платформы, с помощью которой пользователи смогут без переключения между разными приложениями находить для себя лучшее решение, направленное на их личные потребности, бюджет и предпочтения.

Приложение подойдет как водителям, так и тем, кто предпочитает городской транспорт. С его помощью пользователи могут построить разные маршруты, отслеживать прибытие наземного транспорта в режиме реального времени, а также проверить его загруженность.

Еще в приложении «Московский транспорт» можно привязать и пополнять карту «Тройка», подключиться к системе биометрической оплаты проезда, заказать и оплатить поездку сервиса «По пути». В этом сезоне водный раздел расширил свои возможности — появилась карточка маршрута. В ней можно посмотреть описание маршрута, время в пути, а также возможные пересадки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI