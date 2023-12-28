Финансовые новости: 28.12.2023 состоится депозитный аукцион АО”КАВКАЗ.РФ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры: Дата проведения депозитного аукциона 28.12.2023. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 2 000 000 000.00. Срок размещения, дней 33. Дата внесения средств 29.12.2023. Дата возврата средств 31.01.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 16.25. Условия заключения, срочный или особый – Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 2 000 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая – Открытая. Основание Договора Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режиме с 14:00 по 14:10. Заявки в режиме конкуренции с 14:10 по 14:15. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 14:25.

Дополнительные условия

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