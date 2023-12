Финансовые новости: Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объем выдаваемых КПК займов снижался со второй половины 2022 года, в III квартале 2023 года вырос сразу на 53%: на динамику рынка оказали влияние как сезонная составляющая (снижение активности в начале года), так и адаптация к вступившим в силу в II квартале 2023 года требованиям для (на сайте Банка России опубликован перечень КПК, соответствующих требованиям для работы с МСК);

в III квартале 2023 года выдачи выросли на 53% — в том числе реализовался отложенный спрос на ипотечные займы, обороты увеличились у 364 КПК (на них пришлось 74% выдач). В III квартале 2023 выросла активность на рынке КПК Число действующих договоров займа сокращается с начала 2023 года, а средний остаток задолженности по займу растет — с 144 тыс. рублей в I квартале до 164 тыс. рублей в III квартале 2023 года. Средняя задолженность по займу растет, количество действующих договоров снижается

Сравнение: динамика основных показателей сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

В отличие от сегмента КПК (где сокращение выдач началось еще в IV квартале прошлого года) выдачи СКПК начали снижаться только с начала 2023 года: за I квартал 2023 года объем выданных займов сократился на 15,7% к предыдущему кварталу, за II квартал 2023 года — на 41,3% к I кварталу 2023 года. За III квартал компании выдали 3,0 млрд рублей (на 38% меньше, чем в аналогичный период 2022 года*). Средняя сумма выданного СКПК займа в III квартале 2023 года снизилась до 173,1 тыс. рублей по сравнению с 244,2 тыс. рублей на начало 2023 года.

Порфтель СКПК в 2023 году держится на стабильном уровне * С учетом исключения из расчета данных крупного участника рынка в связи с проводимой проверкой корректности представленных показателей.

На рынке КПК продолжает расти концентрация при сохранении общих масштабов деятельности: с рынка уходят небольшие и недействующие компании и их пайщики: количество участников рынка и количество пайщиков за период с 30.09.2022 по 30.09.2023 снизились на 7,7 и 7,9% соответственно, портфель займов КПК при этом вырос на 2,1%;

концентрация рынка (возможно частичное перераспределение заемщиков от более мелких участников) — портфель топ-50 КПК вырос за год на 2,6%, на такие КПК приходится 60% совокупного портфеля рынка;

доля пайщиков КПК, оформивших заем на 30.09.2023, составляет (годом ранее — около 40%).

Динамика количества действующих кооперативов и концентрация рынка Динамика показателей активности на рынке КПК

Сравнение: концентрация на рынке СКПК выше и в последнее время меняется незначительно, доля пайщиков, оформивших заем, на протяжении года остается на уровне 30%.

Динамика количества действующих СКПК и концентрация рынка Динамика показателей активности на рынке СКПК

На рынок продолжают приходить новые заемщики: за два года доля заемщиков КПК, которые ранее не оформляли займы, выросла с 39 до 46% 2023 год 2021 год

Доля постоянных заемщиков в СКПК за период с 30.06.2022 по 30.06.2023 составила 82%.

Качество портфеля займов КПК За 2022 год просроченная задолженность (NPL 90+) в портфеле займов КПК выросла на 3,2 п.п., до 19,2%, в текущем году качество портфеля немного улучшилось — доля просроченной задолженности более 90 дней снизилась до 17,7% портфеля на 30.09.2023, но все еще остается выше уровня начала 2022 года.

Доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов КПК Способы анализа платежеспособности заемщика, применяемые КПК

В сегменте СКПК уровень просроченной задолженности в три раза ниже, чем у КПК Заемщики СКПК отличаются лучшей платежной дисциплиной. Для оценки платежеспособности СКПК применяют немного другие способы, чем КПК: доля СКПК, осуществляющих запрос с места работы заемщика, на 11 п.п. выше, чем у КПК, при этом доля проверяющих кредитную историю в БКИ ниже на 64 п.п., применяющих анкетирование — на 16 процентных пунктов.

Доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов CКПК Способы анализа платежеспособности заемщика, применяемые СКПК

Кредитные продукты КПК: доля договоров потребительских займов за год выросла на 4 п.п. (до 72%) В первом полугодии 2023 года в структуре оформленных за период договоров займа (среди опрошенных КПК) существенно снизилась доля ипотечных займов — с 68% годом ранее до 39,5%. Медианные значения процентных ставок составляли: по потребительским займам — 22% годовых, по ипотечным — 17% годовых, по автомобильным и пенсионным — 21% годовых, по предпринимательским — 19%.

Структура выданных займов КПК в первом полугодии 2023 года (по объему) Структура выданных займов КПК в первом полугодии 2023 года (по количеству)

Средняя сумма выданного займа увеличилась за год по всем предлагаемым продуктам, кроме пенсионных и предпринимательских займов.

Средняя сумма потребительских займов и автозаймов выросла за год примерно на 40%, ипотечных займов – на 11%

Сравнение: в сегменте СКПК почти 2/3 выданных займов в первом полугодии 2023 года (по количеству) составили потребительские займы, при этом по объему выдач доминируют предпринимательские займы — 3/4 выдач.

Структура выданных займов СКПК в первом полугодии 2023 года (по объему) Структура выданных займов СКПК в первом полугодии 2023 года (по количеству) При выдаче СКПК предпринимательских займов могут применяться средства господдержки для расширения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей (различные региональные госпрограммы развития сельского хозяйства) или личных подсобных хозяйств.

Портрет пайщика КПК значимо не меняется: основную долю составляют женщины (63% в первом полугодии 2023 года, в 2021 году — 67%), доля пайщиков-мужчин — 37% (в 2021 году — 33%);

средний возраст пайщика КПК немного снизился (доля пенсионеров среди пайщиков КПК также сократилась — с 42 до 39,7%).

Доля членов КПК старше 45 лет снизилась с 60 до 55% 2023 год 2021 год

Среди пайщиков СКПК больше граждан старшего возраста — доля членов СКПК старше 45 лет составила 64% (у КПК — 55%), доля молодежи (до 30 лет) вдвое ниже, чем у КПК (7 и 13% соответственно). Доли работающих граждан и пенсионеров в КПК и СКПК сопоставимы (около 51% и 37–40% соответственно), при этом среди пайщиков СКПК непосредственно в сельском хозяйстве заняты около 40% работающих, примерно по 10% граждан заняты в сфере обслуживания, а также в образовании и науке (еще 40% — в прочих отраслях экономики).

Портфель и объем привлеченных денежных средств Квартальный объем привлеченных средств на протяжении 2022 — первого полугодия 2023 года плавно снижался, при этом портфель привлеченных средств КПК за тот же период имеет тенденцию к росту. Портфель привлеченных денежных средств постепенно увеличивается на протяжении пяти кварталов – до 45,2 млрд рублей на 30.09.2023 (+10,6% по сравнению с показателем на 30.09.2022) Структура привлеченных средств КПК за первое полугодие 2023 года от ФЛ и ИП (членов КПК): 52,6% составляют долгосрочные заемные средства Структура привлеченных средств КПК за первое полугодие 2023 года от лиц, не являющихся пайщиками, — лица, не являющиеся пайщиками КПК, предоставляют средства кооперативам на более короткий срок. Среди привлеченных за первое полугодие 2023 года ресурсов 45% было предоставлено на срок до полугода, еще 19% — на срок от 6 до 12 месяцев Структура привлеченных КПК средств от физических лиц за первое полугодие 2023 года по средней сумме привлечения

Планы по развитию деятельности Большинство кооперативов, как и годом ранее, планируют работать по уже сформированным бизнес-процессам и не намерены развивать новые направления деятельности (68%). У ряда КПК сохранился интерес к увеличению числа подразделений в своем регионе (19%), при этом идея расширения деятельности вне основного региона присутствия потеряла свою актуальность (доля таких КПК за 2 года сократилась почти в 10 раз, с 20 до 3%). Среди опрошенных КПК 22% кооперативов за период с 30.06.2022 по 30.06.2023 закрывали (сокращали) часть обособленных подразделений. Доля КПК, планирующих расширение количества программ предоставления займов, изменилась незначительно и составила около 55%, ее стабильно высокое значение (в 2021 году: 49%) может свидетельствовать о медленной динамике реального внедрения новых программ займов в деятельность кооперативов. Растет доля КПК, склоняющихся к продолжению работы без значимых изменений Некоторые КПК сообщают, что дальнейшее развитие их деятельности могло бы быть связано с оказанием консультационных услуг клиентам (63% респондентов), выпуском платежных карт и возможностью приема оплаты услуг ЖКХ (по 34%), наличием своей сети или доступа к партнерской сети банкоматов (30%), предложением инвестиционных продуктов (23%).

