Финансовые новости: Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов

В сегменте СКПК уровень просроченной задолженности в три раза ниже, чем у КПК

Заемщики СКПК отличаются лучшей платежной дисциплиной. Для оценки платежеспособности СКПК применяют немного другие способы, чем КПК: доля СКПК, осуществляющих запрос с места работы заемщика, на 11 п.п. выше, чем у КПК, при этом доля проверяющих кредитную историю в БКИ ниже на 64 п.п., применяющих анкетирование — на 16 процентных пунктов.