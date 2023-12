Финансовые новости: С 1 января 2024 года начинает действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз — если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно будет на срок до 6 месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.

Заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. Основанием для отказа может быть, в частности, банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или действующие кредитные каникулы по другому закону (например, для участников СВО). Получить каникулы можно, только если размер кредита или займа не превышает максимума, установленного Правительством РФ. Сейчас в законе установлены следующие предельные значения: 1,6 млн рублей — по автокредитам; 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам; 150 тыс. рублей — по кредитным картам. В период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул. Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее. Фото на превью: Valerypetr / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI