Финансовые новости: Разъяснения: Кредитные истории

03.09.2021

Источники формирования кредитных историй (далее — источники) обязаны представлять всю имеющуюся информацию, определенную Федеральным законом «О кредитных историях» (далее — Закон № 218-ФЗ), хотя бы в одно бюро кредитных историй (далее — бюро). В случае принятия ликвидируемым бюро решения о приостановлении приема информации от источников на период проведения ликвидационных или реорганизационных процедур оно обязано уведомить об этом источники (далее — уведомление; ч. 2 ст. 11 Закона № 218-ФЗ). До получения уведомления источники могут передавать информацию в ликвидируемое бюро. В случае ликвидации бюро хранящиеся в нем кредитные истории предаются другому бюро. Бюро, получившее кредитные истории, обязано в течение 10 рабочих дней со дня передачи ему кредитных историй уведомить об этом источников. При этом источники, направлявшие информацию в ликвидированное бюро, в течение 30 календарных дней со дня получения информации о ликвидации бюро обязаны начать представление информации, включая всю информацию за период со дня последней передачи информации в ликвидированное бюро, в другое бюро (ч. 2, 9 и 10 ст. 12 Закона № 218-ФЗ). Учитывая, что Закон № 218-ФЗ не требует от бюро направлять источнику иную информацию о ликвидации бюро, кроме уведомления, полагаем целесообразным для целей исполнения источником обязанности, предусмотренной частью 10 статьи 12 Закона № 218-ФЗ, днем получения информации о ликвидации бюро считать день получения источником уведомления. Таким образом, источник в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления должен начать представлять информацию в бюро, получившее кредитные истории, либо в другое бюро.

