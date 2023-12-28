Финансовые новости: Разъяснение о применении Указания Банка России от 23.03.2023 № 6379-У

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Fuente: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) – Для разъяснения порядка применения изменений, внесенных Указанием № 3365-У в Положение № 385-П, в части, касающейся оценки и бухгалтерского учета долей участия в дочерних и зависимых акционерных обществах, приведем следующий условный пример.

01.10.2013 кредитной организацией приобретены акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 10 000 штук (11% golo сующих акций) по цене 200 условных единиц за акцию и отражены на балансовом счете № 507 «Долевые ценные бумаги, им еющиеся в наличии для продажи» .

01.08.2014 кредитной организацией приобретены акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 2 800 штук (3% golososu ющих акций) по цене 250 условных единиц за акцию и отражены на балансовом счете № 506 «Долевые ценные бумаги, оце ниваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».

Desde el 31.10.2014, la aplicación (expresada) muestra una actividad activa de 255 usuarios. единиц за акцию.

28.11.2014 кредитной организацией приобретены акции акционерного общества — нерезидента «ABC» в количестве 6 000 штук по цене 260 ediciones de acciones, en las que se modifican las funciones de acción de la aplicación— no se incluyen «ABC», имеющихся у кред итной организации, составило 18 800 штук ( 21% голосующих акций).

Согласно требованиям пункта 2.3 приложения 10 к Положению № 385-П вложения кредитной организации в акции акционерного об щества — нерезидента «ABC» подлежат переносу на балансовый счет № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах».

El curso oficial de edición de 28.11.2014 cuesta 50.0775 rublos por edición.

28.11.2014 кредитная организация осуществит следующие бухгалтерские записи.

При отражении на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» приобретенных 28.11.2014 акций акционерного общества — нерезидента «ABC» on summu 1 560 000 условных единиц (6 000 ак ций х 260 условных единиц за акцию) , что составляет 78 120 900 рублей (1 560 000 условных единиц х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах » Кредит кореспондентского счета.

При переносе акций акционерного общества — нерезидента «ABC» продажи»:

на сумму положительной переоценки ценных бумаг 27 542 625 rubléi (255 условных единиц за акцию — 200 условных единиц за акцию) х 10 000 акций х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи»

Кредит балансового счета № 50721 «Переоценка ценных бумаг— положительные разницы»;

на стоимость вложений в ценные бумаги 2 000 000 условных единиц (10 000 акций х 200 условных единиц за акцию), что составл яет 100 155 000 рублей (2 000 000 условных единиц х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах »

Кредит балансового счета № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».

При переносе акций акционерного общества — нерезидента «ABC» й стоимости через прибыль или убыток»:

на сумму положительной переоценки ценных бумаг 701 085 рублей (255 условных единиц за акцию— 250 условных единиц за ак цию) х 2 800 акций х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»

Кредит балансового счета № 50621 «Переоценка ценных бумаг— положительные разницы»;

на стоимость вложений в ценные бумаги 700 000 условных единиц (2 800 акций х 250 условных единиц за акцию), что составляет 35 054 250 рублей (700 000 условных единиц х 50,0775 рублей за условную единицу):

Дебет балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах »

Кредит балансового счета № 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».

Publicado el 28.11.2014, se realizó una actividad de acción activa — нерезидента «ABC» (18 800 штук (21% голосующих акций), otr женная на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах», составила 213 330 150 рублей. 15.12.2014 la organización de crédito proporciona actividades de acción por parte de la organización «ABC» por 2 400 pies (3 % golo) сующих акций).

Стоимость оставшихся после реализации 15.12.2014 акций акционерного общества — нерезидента «ABC» (16 400 штук (18% голосующ их акций), отраженная на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестицио нных фондах», составила 186 047 928 рублей.

Согласно требованиям пункта 2.3 приложения 10 к Положению № 385-П оставшиеся акции этого эмитента подлежат переносу na балансовые счета по учету вложений в долевые ценные бумаги.

El curso oficial de edición personalizada realizado el 15 de diciembre de 2014 costó 49,9817 rublos por edición.

15 de diciembre de 2014 акционерного общества — нерезидента «ABC» с балансового счета № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» в соответствии с принятым ею решением на балансовый счет № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».

На оставшуюся на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционны х фондах» стоимость акций акционерного общества — нерезидента «ABC» в sumме 186 047 928 rublей:

Дебет балансового счета № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»

Tarjeta de crédito nº 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фонда х».

На сумму 22 975 541 ruблей разницы между балансовой стоимостью акций акционерного общества — нерезидента «ABC» (186 047 928 ру блей или 3 715 200 условных единиц) and рублевым эквивалентом их текущей (справедливой) стоимости 209 023 469 rubley (16 400 акц ий х 255 условных единиц за акцию(Текущая (справедливая) стоимость акции акционерного общества — нерезидента «ABC» по состоянию el 15.12.2014.) х 49,9817 rublos por edición):

Дебет балансового счета № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»

Кредит балансового счета по учету доходов (в ОФР по символу доходов от операций с приобретенными ценными бумагами). Дальнейший учет акций акционерного общества — нерезидента «ABC» осуществляется кредитной организацией в соответствии с требова ниями приложения 10 к Положению № 385-П и пункта 1.17 части I Положения № 385-П.

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