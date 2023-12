Финансовые новости: Переводы самому себе: новый лимит в СБП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона.

Важно отметить, что размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. Кроме того, с 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков. Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия. Фото на превью: Sebastian Duda / Shutterstock / Fotodom

