Финансовые новости: О расчете индексов и индикаторов Московской биржи в новогодние праздники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года расчет индексов и индикаторов Московской биржи проводиться не будет.

3–5 января и 8 января 2024 года расчет индексов акций, облигаций, валютных фиксингов будет осуществляться в обычном режиме – указанные дни являются торговыми для рынков соответствующих финансовых инструментов согласно расписанию торгов на Московской бирже в новогодние праздники.

29 декабря 2023 года – 8 января 2024 года расчет индикаторов РЕПО с ЦК проводиться не будет.





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