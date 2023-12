Финансовые новости: На рынке КПК реализовался отложенный спрос: итоги 9 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Объем займов, выданных кредитными потребительскими кооперативами (КПК) в III квартале, вырос на 53%, свидетельствуют данные Банка России.

Такая динамика связана в том числе с сезонными факторами, а также снижением объема займов в II квартале на фоне введения в апреле требований по работе со средствами материнского (семейного) капитала. На сайте Банка России опубликован перечень КПК, соответствующих этим требованиям. Повысилась концентрация рынка — уходят небольшие и недействующие компании и их пайщики. Однако портфель займов немного вырос — до 45,7 млрд рублей. Одновременно увеличилась доля топ-50 компаний, за последний год — на 3 п.п., до 60%. При этом на рынок продолжают приходить новые заемщики: за 2022–2023 годы их доля возросла с 39 до 46%. Фото на превью: Anechki / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI