Финансовые новости: Как подключить сервис «наличные на кассе»: рекомендации Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года. Сейчас этот сервис предоставляют 33,7 тыс. ТСП, из них 27% расположены в сельской местности, где недостаточно банкоматов или банковских офисов. Только за первое полугодие 2023 года проведено 5,6 млн операций по выдаче наличных на кассах на сумму 11,1 млрд рублей. Средняя сумма выдачи — около 2 тыс. рублей.

«Услуга „наличные на кассе“ дает возможность магазинам повысить свою привлекательность для покупателей и снизить расходы на инкассацию, а банкам — обеспечить возможность выдачи людям наличных с платежных карт в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов, а также привлечь новых клиентов на зарплатные проекты. В тех районах, где банкоматная сеть развита слабо, у них будет возможность при необходимости снять наличные с зарплатной карты в кассах ТСП», — пояснил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Фото на превью: Kichigin / Shutterstock / Fotodom