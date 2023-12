Удобные маршруты и тематические прогулки: как Москва поддерживает развитие экскурсионного туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По данным экспертных исследований, в России за 10 лет интерес к экскурсиям вырос в два раза. Туристические услуги становятся все более востребованными и в столице. Москва комплексно поддерживает развитие экскурсионного туризма, для жителей и гостей города постоянно создаются новые информационные продукты. Богатое культурное наследие, развитая инфраструктура, высокое качество экскурсионных услуг делают столицу привлекательным местом для интересных и безопасных прогулок.

Центр экскурсионного туризма

Стабильной популярностью у путешественников пользуются короткие познавательные поездки. Так, только этим летом Москва приняла 4,6 миллиона гостей, которые приезжали на экскурсии. Столица также возглавила тематический рейтинг российских туроператоров, опередив по популярности среди экскурсантов Санкт-Петербург и Золотое кольцо России.

Гости приносят доход экономике города и туристической отрасли в целом. Они покупают сувениры, посещают масштабные городские мероприятия, выставки и концерты.

Кроме того, их привлекают новые туристические проекты, которые развивает Москва.

Бесплатные прогулки: разные форматы

Экскурсии по городу с профессиональным гидом становятся доступнее и для москвичей, и для туристов. В рамках культурно-просветительской акции «Московские истории» в День гида и Всемирный день туризма проводятся бесплатные прогулки.

Их участники посещают известные музеи, новые культурные площадки и другие знаковые места столицы. Они узнают об истории Москвы, ее настоящем и будущем. За четыре года к экскурсиям проекта присоединились более 34 тысяч взрослых и детей.

Жители и гости столицы могут самостоятельно познакомиться с ее достопримечательностями. Для этого цифровой туристический сервис Russpass выпустил более 50 бесплатных аудиоэкскурсий по Москве, которые содержат рассказы об исторических объектах, увлекательные истории о жизни города, необычные факты и легенды.

На странице каждой прогулки можно получить всю необходимую информацию о точках маршрута, посмотреть карту местности и фотографии. Все экскурсии разделены на шесть тематических блоков: «Культура и искусство», «Парки и усадьбы», «Городской транспорт», «Легендарные места», «Вокруг и около Кремля» и «Москва: новый взгляд».

Специально к новому зимнему сезону перечень маршрутов дополнился еще несколькими тематическими прогулками по предпраздничному городу. Слушатели подкастов «Новогодняя Москва» и «Рождество в Москве» смогут прогуляться по нарядным улицам центра столицы и узнать о традициях двух главных зимних праздников. Совершить небольшое путешествие в прошлое поможет выпуск «Советский Новый год».

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass — Собянин

Раскрыть потенциал столицы и ее жителей

Помочь в разработке новых экскурсий может каждый москвич. В столице ежегодно проводится общегородской онлайн-конкурс маршрутов «Покажи Москву!», принять участие в котором может любой желающий. Победителей выбирают экспертное жюри и сами москвичи, голосуя в проекте «Активный гражданин».

С 2020 года конкурсанты предложили более 1,1 тысячи маршрутов: на метро и трамвае, литературные и спортивные, по самому центру столицы и по районам ТиНАО. В 2023-м лауреатом соревнования стал самый молодой победитель в его истории — 11-летний Евгений Кушнарев, который разработал прогулку по району Зюзино.

Лучшие маршруты для прогулок доступны в «Russpass-журнале». Их можно пройти и самостоятельно.

Где крестили Пушкина и ездили цари: «Russpass-журнал» поделился подборкой живописных маршрутов по Москве на общественном транспорте

Благоустройство — ключ к экскурсионному туризму

За последнее время в Москве привели в порядок более 900 парков и оборудовали множество прогулочных зон. Комфортная городская среда позволяет создавать новые туристические маршруты, проводить экскурсии там, куда раньше нельзя было попасть пешеходам или велосипедистам.

Кроме того, регулярно появляются новые маршруты по водным артериям столицы. Так, с Северного речного вокзала и открытого в этом году Южного речного вокзала можно отправиться как на короткую прогулку по Москве-реке, так и в полноценное путешествие по Волге.

Совершенствование городской инфраструктуры будет создавать простор для разработки новых экскурсионных маршрутов и в 2024 году.

