Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московская компания, которая разрабатывает и производит электрооборудование, в 2023 году выпустила свыше 500 тысяч изделий, в том числе благодаря увеличению производственной линии в 1,5 раза. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня в городе действует свыше 130 предприятий по разработке и производству электрооборудования, на которых трудоустроены более 17 тысяч человек. Заводы выпускают широкую номенклатуру изделий для многих отраслей, наращивают производственные мощности и объемы выпуска продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Так, в 2023 году компания “АТБ Электроника” изготовила свыше полумиллиона изделий — промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств. Это на 40 процентов превышает показатели 2022-го. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в 1,5 раза и оптимизации процессов», — рассказал Владислав Овчинский.

Продукция компании используется в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, телекоммуникациях, транспорте, медицине и многих других отраслях. Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать ее независимо от размера партии: от нескольких штук до крупных серий с широким спектром устанавливаемых компонентов. В ассортименте компании свыше 120 изделий, две трети из них пополнили товарную линейку в 2023 году.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI