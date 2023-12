Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В зимние каникулы учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, организуют около тысячи мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Более половины из них молодежь сможет посетить по Пушкинской карте, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города. На предстоящих новогодних каникулах владельцев Пушкинской карты ждет свыше 600 спектаклей, экскурсий, мастер-классов и концертов. Всего за почти 2,5 года в рамках проекта в столице можно было посетить около 7,4 тысячи событий», — рассказала Наталья Сергунина.

Анонсы большинства мероприятий опубликованы в разделе «Афиша» портала mos.ru. Отфильтровать предложения можно, набрав в поисковой строке запрос «Пушкинская карта».

В музее-заповеднике «Царицыно» с 2 по 7 января организуют концерты «Только не классика» в рамках фестиваля «Навстречу Рождеству». Посетители услышат новогодние песни, латиноамериканские ритмы, хиты из фильмов, этническую музыку и другие композиции в современном исполнении. Билеты — здесь.

Концерт-сказку «Лесовичок и Новый год» будут показывать с 2 по 6 января в Культурном центре ЗИЛ. Ее герои под аккомпанемент произведений Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова расскажут зрителям, как празднуют Новый год и Рождество в разных странах. Подробности — на сайте учреждения.

3 и 7 января в Московском детском театре эстрады представят музыкальную постановку «Снегурочка», основанную на русских народных сказках в современном прочтении. Условия посещения можно узнать на странице события.

В Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова с 3 по 5 января покажут спектакль «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Авторы постановки переосмыслили историю, добавив новых персонажей и сюжетные линии. Билеты — на сайте учреждения.

До 31 января в музее-заповеднике «Коломенское» открыта выставка «В ожидании чуда». Она объединяет более 100 экспонатов из собрания музейно-выставочного центра «Росизо»: живопись, графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево. Гости увидят шкатулки с сюжетами любимых зимних сказок, фигурки из кости, посвященные Русскому Северу, и пейзажные картины. Билеты можно купить на сайте музея-заповедника.

Всероссийскую культурную программу «Пушкинская карта» реализуют с сентября 2021 года. Она ориентирована на молодежь в возрасте 14–22 лет. Заявки на получение поддержки принимаются в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» при наличии учетной записи на едином портале госуслуг. 1 января на счет владельца зачисляют пять тысяч рублей, которые нужно использовать в течение года — до конца декабря.

Более 150 тысяч билетов купили по Пушкинской карте на mos.ru

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI