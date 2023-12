Сокотрийский ладан, кресты-посохи и икона-складень: что можно посмотреть на выставке, посвященной празднованию Рождества в Эфиопии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В белокаменном подклете Старого Английского Двора в парке «Зарядье» с 28 декабря по 4 февраля пройдет выставка «Абиссинские песни. Рождество». Она посвящена эфиопскому христианскому искусству и традиции празднования Рождества в Эфиопии, или Абиссинии, как ее называли ранее. Это одна из древнейших стран, принявших христианство как основную религию.

Билеты можно приобрести на сайте и в терминалах на территории парка и в музее. Посещение выставки будет бесплатным 7 января, нужно зарегистрироваться на сайте или взять билет в терминале.

Экспозиция — результат исследования кураторской группы на тему Рождества в африканской интерпретации через эфиопские религиозные традиции. Она раскрывает самобытную культуру Абиссинии, имеющей многовековую историю, с ее легендами, музыкой, мистикой и бытом.

Главными предметами выставки стали двухчастная икона-складень с сюжетом Рождества и бегства Святого семейства в Египет, выносные металлические кресты на древках, которые используются во время праздничных процессий, и резные деревянные кресты из фондов Музея русской иконы имени М.Ю. Абрамова.

На трех створках деревянного складня, выполненного на некрашеном дереве, разворачивается сюжет Рождества. В эфиопской традиции не сформировался жесткий иконографический канон Рождества, однако в целом в сцене присутствуют все элементы, характерные для религиозного искусства, что делает ее узнаваемой.

Эфиопские кресты, представленные в экспозиции, делятся на четыре основные категории: процессуальные, ручные, кресты-посохи и нательные подвески. Крупные процессуальные кресты обычно богато украшены, сделаны из металла и надеваются на деревянный посох. Кресты-посохи отливаются, как правило, из единого куска железа. Ручные кресты с короткой рукояткой есть у всех священников Эфиопии. Они используются в богослужениях, а также развешиваются возле окон как апотропеи (обереги).

В экспозиции также будут представлены традиционные предметы, которые используются в кофейной церемонии, так как Эфиопия считается родиной напитка. Кофе в этой стране подается в разных видах. Он может быть как сладким и густым, похожим на сироп, так и пикантным — с добавлением приправ. Местные жители часто пьют соленый кофе. Приглашение посетить кофейную церемонию в Эфиопии является знаком дружбы и уважения, поскольку напиток обычно готовит сам хозяин дома. Во время церемонии на полу разбрасывают местные травы и зажигают ладан (ароматическую смолу).

На выставке гости смогут увидеть настоящий сокотрийский ладан и почувствовать его запах. На ней также будут представлены предметы эфиопского быта: плетеная посуда, кожаный сосуд для молока и кожаная чаша для инджеры, традиционного блюда эфиопской кухни — рыхлых лепешек, которые готовятся из кислой муки африканского злака теф.

В мультимедийной части экспозиции представлены интервью ученых, которые исследуют Эфиопию по источникам и выезжают в экспедиции по стране.

Оформление выставки создано сокуратором и художником Никитой Лукинским. Он вдохновлялся эфиопской природой, драпировками, которые используются для украшения храмов, и абиссинскими орнаментами. В качестве музыкального сопровождения экспозиции использованы эфиопские гимны, вплетенные в современную музыку.

