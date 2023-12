Совместное творчество и добрые истории: как встречают Новый год участники проекта «Серебряное наставничество»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 200 наставников и 500 детей присоединились к проекту «Серебряное наставничество» с весны 2023 года. Благодаря ему дети, у которых нет бабушек и дедушек, обретают друзей и наставников в лице горожан старшего возраста из центров московского долголетия. Менее чем за год участники проекта провели свыше 200 совместных встреч. Стать наставником может абсолютно любой москвич старше 55 лет.

«Взрослые, достигшие “серебряной” поры, через наставничество могут укрепить в ребенке чувство собственной значимости, ощущение нужности и веру в свои силы. Для детей такое общение — возможность перенять и осмыслить чужой опыт, который пригодится в жизни, и ощутить эмоциональную поддержку. Это важно для психологического благополучия и помогает в дальнейшем выстраивать крепкие и здоровые отношения», — отмечает специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

Участники проекта разделили друг с другом свои увлечения: весь год они вместе занимались спортом и творчеством, кулинарией, играли в интеллектуальные игры и даже совершали добрые дела — попробовали себя в зооволонтерстве. Ребята и их наставники осваивали гимнастику цигун, бильярд, настольный теннис, вязание крючком, рисование в технике эбру, выжигание по дереву, готовили совместные театральные постановки и устраивали поэтические вечера. При этом не только взрослые делились своими знаниями, но и дети знакомили старших друзей с новыми для них видами творчества, помогали разобраться в гаджетах, давали советы по соцсетям.

Домик для птиц

Самое важное в проекте — это сложившаяся дружба между «серебряными» наставниками и их подопечными, и то, что дети-сироты видят в старших москвичах значимых для себя взрослых.

Кирилл из центра содействия семейному воспитанию «Спутник» любит лепить из пластилина и собирать конструктор. Кроме того, он всегда интересовался инструментами — как что-то чинят, пользуются молотком и отверткой. Именно на этой почве в проекте мальчик сразу нашел себе идеального наставника. Светлана Шилова, активистка центра московского долголетия «Таганский», впервые пришла к детям с мастер-классом по созданию кормушек для пернатых. Кирилл сразу включился в работу и предложил утеплить домик, чтобы птица могла укрыться от ветра и не замерзла.

«Я придумал, что кормушка должна выглядеть как дом мечты. К сожалению, я не знаю, о чем мечтают птицы, поэтому оформил кормушку как дом, в котором хотел бы жить сам», — поделился мальчик.

Кирилл и Светлана Шилова планируют общаться и дальше. Дети из центра «Спутник» и «серебряные» наставники помогают не только птицам: вместе они посещают приют для животных, поэтому одним из следующих проектов друзей станет дом для кошек или собак.

К концу года количество центров московского долголетия достигнет 120 — Собянин

Вместе на сцену

Владимир из Центра содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина живет творчеством: занимается жонглированием, иллюзией и клоунадой, рисует и сочиняет волшебные истории, увлекается фотографией. Как молодому артисту ему важны и навыки хореографии.

Несмотря на энтузиазм и желание, выходить на сцену мальчик долгое время не решался. Но в сентябре он подружился с «серебряной» наставницей из центра московского долголетия «Некрасовка». Людмила Хан — лидер клуба, и ее главное увлечение — танцы. На каждой встрече с ребятами она старается приобщить их к своему хобби. Легко и непринужденно Людмила Хан вывела Владимира на сцену под ритмы краковяка.

«Мне кажется, Володя и сам не заметил, как оказался в самом центре танцующих. Стеснение испарилось. Мы ждем новый творческий номер Вовы, куда он теперь включит хореографические элементы», — поделилась наставница.

Фестиваль добра

Участники проекта «Серебряное наставничество» в преддверии Нового года организовали совместный праздник «Фестиваль добра». Танцевальные и кулинарные мастер-классы, квизы, изготовление елочных игрушек, чтение стихов, исполнение песен в караоке и под гитару, а также другие традиционные предпраздничные занятия порадовали и детей, и взрослых.

Некоторые мастер-классы проводили сами ребята для своих старших друзей. Например, воспитанники центра «Сколковский» учили наставников рисовать на футболках специальными красками.

«Фестиваль стал прекрасным примером того, как люди разных возрастов могут объединяться и проводить время вместе, учась друг у друга чему-то новому и интересному», — рассказывает Наталья Полещук из центра московского долголетия «Можайский».

Весь декабрь дети и «серебряные» наставники вместе украшают елки, мастерят игрушки, изучают рецепты имбирного печенья, организовывают культурные программы. Такие моменты приобретают особенную значимость в канун праздника, когда ощущение чуда должно быть у каждого.

Принять участие в проекте «Серебряное наставничество» могут все желающие старше 55 лет. Чтобы узнать больше о нем и о его ближайших мероприятиях, достаточно обратиться в любой из центров московского долголетия. Подробности по номеру телефона единой справочной службы столичного Департамента труда и социальной защиты населения: +7 495 870-44-44.

Узнать о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

«Моя новая семья»: как онлайн-портал помогает опекунам и усыновителям

