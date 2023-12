Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост Президента Российской Федерации в 2024 году. Свою подпись Мэр Москвы поставил в избирательном штабе кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина в Гостином Дворе.

«Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность. Стратегия Президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Выборы Президента России назначены на 17 марта 2024 года.

