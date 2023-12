Системная поддержка промышленности помогла Москве нарастить экспорт — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году Москва упрочила лидерские позиции по такому показателю, как объем несырьевого неэнергетического экспорта в другие страны. По итогам трех кварталов 2023 года он составляет около 17 процентов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования», — написал Мэр Москвы.

Почти четверть в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения. Товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет. Продукция химической промышленности (пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы) составляет 18 процентов. Ее закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика.

В Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан российская столица отправляет продукты пищевой и перерабатывающей промышленности — это четыре процента от общего объема товаров несырьевого неэнергетического экспорта.

Кроме того, предприятия Москвы поставляют за рубеж лекарственные средства, бытовую химию, косметическую и полиграфическую продукцию.

Несмотря на введенные в 2022 году санкции, производители смогли нарастить объем экспорта прежде всего за счет увеличения товарооборота с давними партнерами — дружественными странами. Объем московских товаров несырьевого неэнергетического экспорта в них за три квартала текущего года увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. От всего объема несырьевого неэнергетического экспорта города это составляет около 90 процентов.

Параллельно компании стали выходить и на новые рынки, при этом некоторые впервые начали экспортировать свою продукцию в Сенегал, Иран, Египет, Саудовскую Аравию и Туркменистан. Активно ведется работа по поставкам отечественного RFID-оборудования в страны Северной Африки и Ближнего Востока, а в Иран — оборудования, предназначенного для автоматического предупреждения пожара.

«Такой результат был бы невозможен, если бы мы в течение многих лет не выстраивали систему эффективной поддержки московской промышленности, включающую не только механизмы финансирования и кредитования, но и организацию площадок для диалога между потенциальными бизнес-партнерами», — подчеркнул Сергей Собянин.

Так, столичным экспортным центром «Моспром» за 2023 год было организовано 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, во время которых московские экспортеры провели более 2,4 тысячи бизнес-встреч.

Для многих компаний такие встречи оказались крайне полезными и позволили расширить номенклатуру поставок. Например, московский производитель литийионных аккумуляторных батарей для промышленной техники «КлинПауэр» в ходе бизнес-миссии в Белоруссию договорился с одним из ведущих машиностроительных предприятий республики о разработке и поставке аккумуляторных батарей для дорожно-строительной техники.

Производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока «Профотек» уже реализует серьезные проекты в Казахстане, включая масштабную реконструкцию системы измерения тока на Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре. Кроме того, во время промышленной выставки «Иннопром» в Казахстане компания договорилась о продолжении рабочих контактов с производственными подразделениями крупнейшего государственного энергетического холдинга республики, а также с ведущей компанией в сфере добычи минеральных ресурсов.

Не уступают позиции и производители продуктов питания. Так, кондитерская фабрика «Монетный двор универс» во время выставки FoodExpo в 2022 году в Казахстане заключила контракт с казахстанской компанией на поставку продукции. За год работы столичный производитель увеличил объем экспорта в эту страну на 300 процентов по сравнению с периодом до участия в мероприятии.

Кроме того, по итогам переговоров с крупным китайским дистрибьютором кондитерской продукции во время выставки Shanghai Global Food Trade Show компания заключила контракт на первую поставку продукции в эту страну.

Производитель 3D-принтеров Picaso 3D открыл для себя новый рынок — Саудовскую Аравию. Так, по итогам бизнес-миссии в рамках международной выставки «Иннопром. Королевство Саудовская Аравия» московская компания заключила два контракта на поставку своей продукции в студии 3D-печати, а также наладила партнерские отношения с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, куда тоже планирует экспортировать принтеры.

Производителю кабельной продукции «Спецкабель» участие в различных экспортных мероприятиях позволило организовать поставки кабелей для промышленных интерфейсов современного технологического оборудования в Узбекистан — там они используются в строительстве обогатительной фабрики горного комбината. Кроме того, кабель московского производства применяется в строительстве установки каталитического крекинга в рамках модернизации одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Туркменистана.

Московская продукция успела отлично себя зарекомендовать на внутреннем рынке и активно выходит на экспорт, город обязательно будет оказывать всю необходимую поддержку», — заключил Сергей Собянин.

