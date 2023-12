Сергей Собянин: Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до трех часов ночи», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В метро организуют прямую трансляцию новогоднего обращения Президента России, а на эскалаторах, в наземном транспорте и на автовокзалах прозвучат поздравления, записанные такими популярными артистами.

В случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря закроют выходы № 5, 6 и 7 станции метро «Охотный Ряд». Перекрывать дороги и улицы в новогоднюю ночь не планируется.

Время работы городского транспорта продлят и в ночь с 6 на 7 января. До 02:00 будут работать метро, МЦК и компенсационные автобусы, до 03:00 — поезда МЦД, до 03:30 — 151 наземный маршрут, включая 17 трамвайных. Также в обычном режиме будут работать 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта.

С 3 по 8 января планируется временно закрыть участок от станции «Новые Черемушки» до «Октябрьской» Калужско-Рижской линии метро. Это необходимо для строительства Троицкой линии. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, повторный вход в метро будет бесплатным.

С 1 по 8 января можно будет бесплатно парковаться на платных стоянках (кроме закрытых, со шлагбаумом).

Атмосферу праздника на улицах города и в метро создают специально оформленные поезда, автобусы и электробусы, трамваи, машины Центра организации дорожного движения (ЦОДД), городских служб и такси. Так, пять составов «Москва-2020» (два — на Кольцевой линии и три — на Большой кольцевой линии) обклеили тематической пленкой. Так же оформили еще семь поездов метро.

30 трамваев «Витязь-Москва» и 50 электробусов украсили светодиодными гирляндами, а один трамвай маршрута № 7 («Метро “Бульвар Рокоссовского”» — «Белорусский вокзал») — хвоей, новогодними шарами и огнями. Также на маршруте А ходит новогодний «вязаный» вагон «Витязь-Москва», а в вечернее время здесь можно встретить яркий трамвай «Татра» с новогодней инсталляцией. Праздничную пленку наклеили на борта 100 городских автобусов, 50 машин коммерческих перевозчиков, 500 такси и четырех автомобилей ЦОДД.

Станции и вестибюли метро тоже оформили по-новогоднему: поставили елки, световые инсталляции и арки, повесили плакаты и хвойные гирлянды. Пять праздничных деревьев установили у Московского театра Олега Табакова, здания Третьяковской галереи, у катка в Парке Горького, на Киевской площади и у здания ГУ МВД России по городу Москве. Елка появилась и в здании Северного речного вокзала, а перед ним открыли бесплатный каток. Кроме того, украсили фасад Южного речного вокзала.

В пешеходной зоне Москва-Сити поставили елки столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, представительства Тульской области, а также тематические арт-объекты. Здесь же размещен электробус, украшенный праздничными гирляндами.

На информационных стойках московского транспорта «Живое общение» можно бесплатно отправить открытку Деду Морозу или своим близким и друзьям. Кроме того, при покупке сувениров на сумму от трех тысяч рублей на станциях «Александровский сад», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Маяковская», «Нижегородская», «Павелецкая», «Парк культуры», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Трубная», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Чкаловская» пассажиры получат в подарок праздничную упаковку. В кассах можно приобрести праздничные карты «Тройка» и билеты «Единый».

На 24 станциях московского метро можно бесплатно отправить поздравление своим близким или письмо Деду МорозуС 3 по 8 января закроют участок между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская»

Всю информация о режиме работы городского транспорта можно найти на едином транспортном портале Москвы, в мобильных приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Парковки России», а также получить по короткому номеру контакт-центра «Московский транспорт»: 3210.

