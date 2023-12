Сервисные центры и спецстоянки: как забрать эвакуированный автомобиль в новогодние праздники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно в четырех пунктах Московской административной дорожной инспекции. Они расположены на спецстоянках ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» по адресам: проезд Одоевского, владение 3, проезд Энтузиастов, владение 3, Вагоноремонтная улица, дом 4а и улица Дубовая Роща, владение 7а. Первые три пункта работают круглосуточно, четвертый — с 10:00 до 22:00.

Кроме того, 31 декабря, 1 и 7 января будет закрыт сервисный центр «Московский транспорт» по адресу: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1. В остальные дни разрешения на возврат автомобилей выдают с 08:00 до 20:00.

«Просим водителей всегда соблюдать правила дорожного движения, не оставлять свои машины там, где они могут мешать другим автомобилям, городскому транспорту и пешеходам. Наша общая задача — сделать так, чтобы передвигаться по городу стало комфортнее всем», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если ваш автомобиль все же эвакуировали, узнать о его местонахождении можно по телефонам: +7 495 539-54-54 и 3210 (при звонке с мобильного). Забрать машину со спецстоянки можно в любое время, в новогодние праздники они работают круглосуточно.

