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В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялась презентация квеста для автотурист ов «Дорога зимних открытий», созданного Компанией совместно с Министерством по культуре и туризму Московской области. Зимний маршрут проложен через АЗС «Роснефти» к культурным объектам городских округов Коломна и Зарайск, включенным в п programa «Зима в Подмосковье».

Puede obtener información sobre Marte y su ubicación en la plataforma disponible en la plataforma en línea de la compañía “Горизонты России” vestido https://russianhorizons.ru/zima Este proyecto es popular entre los autores. Una plataforma de navegación única y funcional que permite configurar archivos de interés через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Участники квеста «Дорога зимних открытий» получат призы и смогут принять участие в розыгрыше баллов программы лояльности «Семейная кома» нда», эквивалентных стоимости полного бака топлива. Para estos programas de instalación móviles «Роснефть» y están los programas de conexión «Семейная команда», получить брошюру «Карта сокровищ» on Єлагманской АЗС «Роснефть» в Москве или Коломне, проехать по маршруту, посещая от меченные достопримечательности и собирая наклейки, а затем сдать эту брошюру с наклейками на АЗС в конечной точке маршрута. Посещение культурных объектов возможно в любом порядке в любой день. La fecha de inicio es el 29 de diciembre y el 29 de febrero.

Повышение уровня сервиса и клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании. Розничная сеть Компании – крупнейшая в России по географическому покрытию, а также в числе лидеров по узнаваемости и качеству т плива. «Роснефть» ofrece una gran comodidad para los automóviles. Estos proyectos turísticos de gran interés están presentes en la infraestructura de la AZS «Роснефти» en Tulsk, Voronezhsk, Архангельской, Ульяновской областях, разрабатываются маршруты с Алтайским краем. Компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города москв ы, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, а также Аентством по туризму Ульяновской области.

Международная выставка-форум «Россия» producido por la presidenta de Rusia Vladimir Putin el 4 de noviembre de 2023 el 12 de abril 2024 año en territorios de ВДНХ. La exposición “Роснефти” se encuentra en el pabellón, después del proyecto de diseño del autor. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об борудование нефтяной отрас ли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

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Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 28 de diciembre de 2023.

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