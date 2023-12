Робототехники Политеха претендуют на чемпионство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

23 и 24 декабря состоялись последние в этому году соревнования команд робототехников Лиги инженеров (FTC) Санкт-Петербурга. Команды СПбПУ одержали в турнире уверенную победу. Это противостояние устроили представители лицея № 244 и школы № 223. Встреча порадовала отличной трансляцией, эмоциями ребят перед матчами и безупречной работой в технических зонах.

Интенсивная работа в начале сезона позволила ребятам из команд 12529 KTM и 20891 VR уверенно чувствовать себя на соревнованиях. Заняв первое и второе место в квалификационной серии матчей, студенты решили создать альянсы. Компанию KTM составила команда лицея № 244, VR выбрала представителей 239 школы. Оба альянса уверенно прошли в финал, который стал невероятно захватывающим. В итоге со счётом 2:1 победила объединённая команда VR.

Наши победы, дружественная атмосфера, изучение лучших решений команд со всего мира, воплощение собственных идей привлекают новых ребят. Недавно к нам присоединились ещё трое воспитанников естественно-научного лицея СПбПУ, в котором находится наша лаборатория , — отметил руководитель команд Политеха, ведущий программист ВШМ ИММиТ СПбПУ Дмитрий Васильев.

Двумя неделями ранее во ДК Кирова на второй товарищеской встрече, организованной 239 лицеем, политехники также заняли первое и второе место в квалификационной серии и вместе победили в финале. Вероятно, команды приберегают свои лучшие идеи для национального чемпионата, который впервые состоится в Санкт-Петербурге в стенах СПбПУ.

