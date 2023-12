Регионы получат более 6 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ее направят 85 регионам, общая сумма субсидии составит 6,2 млрд рублей.

Такой инструмент позволит регионам по своему усмотрению выбирать приоритетные направления, которые будут способствовать росту числа турпоездок. Ранее субъекты могли получать несколько разных субсидий по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новый механизм более гибкий и позволяет регионам самостоятельно расставлять приоритеты, решать, где сейчас наиболее острая потребность в ресурсах и, таким образом, определять и поддерживать приоритетные для конкретной территории направления.

Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов.

Также с 2024 года в рамках единой субсидии станет возможным создание кемпингов и автокемпингов и возведение некапитальных причальных сооружений.

«По итогам конкурсного отбора единая субсидия будет предоставлена 85 регионам страны, в числе которых новые территории – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Лидерами стали Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Указанные регионы обладают наибольшим номерным фондом и высоким ожидаемым турпотоком к 2024 году, также они имеют на своей территории национальные туристские маршруты», – отметил заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В число лидеров по объему единой субсидии также вошли Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Красноярский край, Республика Крым, Приморский край, Республика Татарстан Самарская, Ярославская и Ленинградская области.

Приоритет при распределении субсидии отдавался регионам с наибольшим номерным фондом, максимально готовым к софинансированию, также учитывалось число турпоездок, совершаемых в регион, и наличие на территории национальных туристических маршрутов.

По словам Заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимира Зверкова, в рамках единой субсидии регион планирует создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры в прибрежных зонах, развитие и организацию пляжей на берегах морей, озер и водохранилищ, а также приобретение необходимого оборудования, включая кемпинговые палатки.

«Мы также уделяем внимание доступности и безопасности, предоставляя доступ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание будет направлено на разработку системы визуальной информации и навигации, чтобы облегчить ориентацию для туристов. При этом не забываем и о местных жителях. Мы стремимся организовать места, где они смогут проводить свое свободное время и наслаждаться красотами региона, включая удобство и разнообразие пляжей. Особое внимание будет уделено поддержке и продвижению событийных мероприятий и разработке туристического кода центра города, чтобы обеспечить уникальность и привлекательность Республики как для гостей региона, так и для местных жителей», – сказал Владимир Зверков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что турпоток в регион, согласно подсчетам с использованием сервисов мобильных операторов, с начала года составил 7,6 млн человек, что почти на миллион больше, чем в прошлом году. «У нас много планов и идей по развитию курортов Кавказских Минеральных Вод, уверен, что каждый из них мы сумеем воплотить в жизнь. И любая поддержка со стороны федерального центра способствует их дальнейшей реализации. Полученная субсидия будет направлена, в том числе, на обустройство туристического центра городов курортов, на поддержку событийных мероприятий, — сказал Владимир Владимиров.

Краснодарский край на полученные в рамках субсидии средства планирует реализовать проекты по обустройству гостиничных и туристических объектов средствами адаптации для маломобильных групп населения. Это будет способствовать развитию в регионе инклюзивной среды и сделает курорты Краснодарского края доступными для всех, отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

