Продукция нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти» удостоена наград Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Продукция предприятий «Роснефти» отмечена высшими наградами на Всероссийском конкурсе «100 Лучших товаров России». Всего в конкурсе победило 36 видов продукции, которые производятся на 15 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях Компании.

В числе победителей – Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский завод полимеров, Ангарский завод катализаторов и органического синтеза, Восточно-Сибирский машиностроительный завод, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Саратовский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Ачинский НПЗ, МЗ «Нефтепродукт», а также уфимская группа заводов – «Уфаоргсинтез», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ».

Внедрение передовых технологий и новых решений – один из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. В течение ряда лет «Роснефть» реализует программу модернизации своих НПЗ, что позволило расширить ассортимент, улучшить качество выпускаемой продукции и повысить ее конкурентоспособность. Это – самая масштабная в российской нефтяной отрасли программа модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, которая направлена на обеспечение рынка качественными моторными видами топлива.

В список победителей конкурса вошли различные типы смазочных материалов, бензины марок АИ-95-К5 и АИ-92-К5, летнее и зимнее дизельное топливо, судовое топливо, битумы, присадки, полиэтилен, каучук СКЭПТ и другие товары.

Предприятия «Роснефти» уделяют особое внимание качеству выпускаемой продукции, что ежегодно подтверждают эксперты Всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России». Статус победителя дает право предприятиям в течение двух лет маркировать свою продукцию «золотыми» и «серебряными» логотипами конкурса, что является «знаком качества» для потребителей.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

28 декабря 2023 г.

