Программа Института энергетики прошла профессионально-общественную аккредитацию

На заседании совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе принято решение о профессионально-общественной аккредитации программы магистратуры 13.04.03_09 Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики СПбПУ.

«Политехнический университет входит в число опорных вузов ПАО „Газпром“. И в этом году мы продолжаем системную работу по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых на основе профессиональных стандартов нефтегазового комплекса», — говорит и.о. проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. — Программа «Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций» — корпоративная, реализуется совместно с индустриальным партнером ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». С этого года в Политехе предусмотрена обязательная независимая оценка качества программы со стороны индустриального партнера«.

Экспертиза программы проводилась аккредитующей организацией совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе — частным учреждением «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром ЦНИС»). В состав экспертной комиссии вошли эксперты ЧУ «Газпром ЦНИС» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

В ходе заочного этапа аккредитационной экспертизы комиссия изучила учебный план по образовательной программе, рабочие программы и фонды оценочных средств по специализированным дисциплинам, ознакомилась с отчётом о самообследовании образовательной программы. Также эксперты проверили выпускные квалификационные работы студентов, учебно-методические разработки преподавателей СПбПУ, обеспечивающие учебный процесс по программе, протоколы государственной итоговой аттестации.

«Профессионально-общественная аккредитация позволяет провести аудит своих программ, нащупать слабые места и устранить их, чтобы подготовка кадров соответствовала запросам промышленности», — отмечает директор Высшей школы энергетического машиностроения Алёна Алёшина. — «Благодаря данной процедуре мы стали более внимательно относиться к наполнению образовательных программ, их реализации и документационному обеспечению».

Заключительный очный этап аккредитационной экспертизы состоялся 21 ноября 2023 года, в ходе которого эксперты посетили VR-лабораторию, новые учебные классы ПАО «Газпром», лабораторию турбиностроения им. И. И. Кириллова. Ознакомились с учебно-методическим обеспечением и информационными ресурсами образовательной программы, встретились с преподавателями, участвующими в реализации аккредитуемой образовательной программы, а также с представителями структурных подразделений Политеха, ответственными за организацию проведения производственных практик и трудоустройства обучающихся.

Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе и ПАО «Газпром» уделяют большое внимание профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Ведь она способствует повышению качества подготовки выпускников, их быстрое включение в решение актуальных производственных задач в одной из наиболее приоритетных отраслей экономики страны.

Образовательная программа 13.04.03_09 Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций аккредитована на полный срок — 5 лет.

