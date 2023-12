Премия Башни Политех 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

По доброй предновогодней традиции 22 декабря в стенах Гидробашни Политеха собрались команды самых выдающихся студенческих проектов, созданных и реализованных в уходящем году. Премия Башни Политех — это новый формат общественного признания результатов проектной деятельности обучающихся на уровне университета, а также способ выявления и поддержки лучших молодежных инициатив за год.

В этом году на премию подали 76 заявок, номинировали 51 проект, а саму статуэтку в виде Гидробашни получили 19 проектов-победителей и 37 лауреатов в специальных номинациях: «Друг Башни», «Наставник года» и «Партнер года».

Партнерами года стали ПАО «Газпром нефть», ООО «Геоскан», ООО «Лазерный центр», ПАО «Ростелеком», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, Эндаумент Фонд Политеха и Центр детско-юношеского технического творчества «Старт+».

Друзьями и наставниками провозгласили сотрудников и подразделения Политеха, а также экспертов Росмолодежь.Гранты и других всероссийских грантовых конкурсов. Все проекты прошли отбор экспертной комиссией, а лучшие из них дошли до финала.

Представляем победителей

Инженерный проект года — команда «Всеядные»

Научно-популярное мероприятие года — VII Ненаучная конференция СПбПУ

Стартап года — Аэроранец

IT-проект года — Цифровая платформа «ПолиКапитал»

Проект года в развитии студенческих сообществ — Траектория адаптации.

Медиапроект года — «Мы чё, взрослые?»

Проект года в содействии профориентации и карьерным устремлениям — Научно-техническая школа «А5»

Проект года в волонтерской деятельности — Политех дарит знания

Проект года в организации студенческого самоуправления — Школа Старост

Гражданско-патриотический проект года — Народный турникет

Проект года в организации международной деятельности — Дружба.Фест

Культурно-творческий проект года — Формирование финансовой грамотности у детей 7+ посредством познавательных мультфильмов.

Проект года в организации неформального обучения — В ресурсе

Проект года в адаптационной деятельности — У меня лабки

Экологический проект года — Дели и Умножай

Проект года в спортивной деятельности — Школа Черного медведя

Открытие года — Турклуб Политеха

Коллаборация года — Молодежная лаборатория по цифровизации отечественной истории науки и техники

В этом году в рамках премии прошло открытое голосование за приз зрительских симпатий, в котором участвовали более 3 600 человек. Проектом года по мнению студентов и сотрудников университета стал волонтерский проект «Дружба.Фест».

