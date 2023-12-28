Премия Башни Политех 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
По доброй предновогодней традиции 22 декабря в стенах Гидробашни Политеха собрались команды самых выдающихся студенческих проектов, созданных и реализованных в уходящем году. Премия Башни Политех — это новый формат общественного признания результатов проектной деятельности обучающихся на уровне университета, а также способ выявления и поддержки лучших молодежных инициатив за год.
В этом году на премию подали 76 заявок, номинировали 51 проект, а саму статуэтку в виде Гидробашни получили 19 проектов-победителей и 37 лауреатов в специальных номинациях: «Друг Башни», «Наставник года» и «Партнер года».
Партнерами года стали ПАО «Газпром нефть», ООО «Геоскан», ООО «Лазерный центр», ПАО «Ростелеком», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, Эндаумент Фонд Политеха и Центр детско-юношеского технического творчества «Старт+».
Друзьями и наставниками провозгласили сотрудников и подразделения Политеха, а также экспертов Росмолодежь.Гранты и других всероссийских грантовых конкурсов. Все проекты прошли отбор экспертной комиссией, а лучшие из них дошли до финала.
Представляем победителей
- Инженерный проект года — команда «Всеядные»
- Научно-популярное мероприятие года — VII Ненаучная конференция СПбПУ
- Стартап года — Аэроранец
- IT-проект года — Цифровая платформа «ПолиКапитал»
- Проект года в развитии студенческих сообществ — Траектория адаптации.
- Медиапроект года — «Мы чё, взрослые?»
- Проект года в содействии профориентации и карьерным устремлениям — Научно-техническая школа «А5»
- Проект года в волонтерской деятельности — Политех дарит знания
- Проект года в организации студенческого самоуправления — Школа Старост
- Гражданско-патриотический проект года — Народный турникет
- Проект года в организации международной деятельности — Дружба.Фест
- Культурно-творческий проект года — Формирование финансовой грамотности у детей 7+ посредством познавательных мультфильмов.
- Проект года в организации неформального обучения — В ресурсе
- Проект года в адаптационной деятельности — У меня лабки
- Экологический проект года — Дели и Умножай
- Проект года в спортивной деятельности — Школа Черного медведя
- Открытие года — Турклуб Политеха
- Коллаборация года — Молодежная лаборатория по цифровизации отечественной истории науки и техники
В этом году в рамках премии прошло открытое голосование за приз зрительских симпатий, в котором участвовали более 3 600 человек. Проектом года по мнению студентов и сотрудников университета стал волонтерский проект «Дружба.Фест».
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