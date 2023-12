Предуниверсарий ГУУ и Профсоюз провели новогодний праздник

Source: MIL-OSI Russian Language News

Предуниверсарий Государственного университета управления и Профсоюзная организация сотрудников ГУУ устроили Новогоднее представление для семей сотрудников университета, а также вручили сладкие подарки детям членов профсоюза.

22 декабря в Актовом зале прошло Новогоднее представление «Путешествие по сказкам», подготовленное учащимися Предуниверсария ГУУ.

В фойе актового зала была организована интерактивная программа для детей, где каждый мог стать героем увлекательно приключения, а также получить памятный подарок от Деда Мороза.

Перед началом спектакля всех собравшихся поздравил ректор университета Владимир Строев.

«Предуниверсарий – одна из самых креативных структур нашего университета. Его сотрудники и ученики заняты не только качественным образованием, но и находят время на реализацию творческих проектов. Культурную и общественную деятельность мы поощряем и в дальнейшем обучении уже в университете. Мы гордимся выпускниками Предуниверсария., которые стабильно показывают высокие результаты как в учебе, так и в общественной жизни», — отметил Владимир Витальевич.

На праздник зарегистрировалось более 390 гостей, в том числе ученики Предуниверсария и их родители, а также сотрудники университета и их дети.

