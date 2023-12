По инициативе НГУ состоялся круглый стол «Сотрудничество российских университетов с Китаем: проблемы и перспективы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

21 декабря в онлайн-формате прошел круглый стол «Сотрудничество российских университетов с Китаем: проблемы и перспективы». Представители ведущих российских университетов обсудили новые механизмы и форматы межвузовского сотрудничества между Россией и Китаем, поделились своим опытом взаимодействия, проблемами и их решением.

Организаторами круглого стола выступили Новосибирский государственный университет и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова при поддержке Российского культурного центра в Пекине.

С приветственным словом выступили первый секретарь посольства РФ В Китае, директор РКЦ в Пекине Татьяна Уржумцева и директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Выступающие обратили внимание на возросший взаимный интерес к сотрудничеству между российскими вузами и китайскими образовательными организациями, обсудили особенности установления партнерских отношений. Участники круглого стола — представители более 70 российских университетов — отметили актуальность обсуждаемых тем. В связи с этим начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак предложил проводить подобные мероприятия регулярно с более детальным обсуждением конкретных вопросов.

— Идея проведения данного круглого стола возникла в связи с повышенным интересом российских вузов к сотрудничеству с Китаем. Вузам, которые только начинают данное взаимодействие, необходимо понимать, как это делать, с другой стороны, вузы, имеющие многолетний опыт в этой сфере, готовы обсудить назревшие проблемы в области реализации совместных образовательных программ и других форматов сотрудничества. НГУ накоплен обширный опыт — в 2011 году был создан первый совместный российско-китайский совместный институт. Партнером НГУ стал Хэйлунцзянский университет (г. Харбин). Была отработана новая модель межвузовского сотрудничества между Китаем и Россией, включая обучение и управление процессом. Этот опыт был принят для использования Китаем во взаимодействии с вузами других стран. На сегодняшний день в Китае существует более 1500 совместных образовательных программ с вузами мира, доля России составляет чуть больше 10%, — сказал Евгений Сагайдак.

До конца текущего учебного года планируется провести 2 круглых стола, на которых будут детально обсуждаться следующие темы: рекомендации по выбору партнера в Китае, порядок и тонкости согласования учебных планов, взаимовыгодные схемы обучения и финансирования.

— Это первый открытый диалог вузов-представителей почти всех субъектов РФ, заинтересованных в установлении и расширении сотрудничества с Китаем. Впервые обсуждались проблемные вопросы межвузовского взаимодействия, — отметил Евгений Сагайдак.

