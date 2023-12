Политехники подарили детям праздник

Source: MIL-OSI Russian Language News

Всероссийский студенческий корпус спасателей в конце каждого года организует посещения домов-интернатов, чтобы поздравить ребят с Новым годом. Для этого участники отряда наряжаются в Дедов Морозов и Снегурочек и запасаются подарками для детей. К акции присоединился и добровольческий отряд «Петр Великий», в который входят студенты Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ.

Студенты лично собрали подарки для детей и украсили праздничные коробки. 21 декабря они посетили социальный приют «Транзит». Студент 2-го курса ВШТБ Эльдар Алиев перевоплотился в Деда Мороза.

После посещения детских домов-интернатов у меня остались незабываемые ощущения. Детям нужно внимание неравнодушных людей, ведь наша задача делать мир лучше. Знать, что наши маленькие дела делают кого-то счастливее — высшая награда , — поделился впечатлениями заместитель руководителя студенческого пожарно-спасательного отряда «Петр Великий» Эльдар Алиев.

24 декабря студенты отправились в дом-интернат № 4 для детей с ограниченными возможностями в г. Павловске. Всероссийский студенческий корпус спасателей уже не первый год курирует это учреждение.

В программу мероприятия вошли развлекательные и развивающие игры, стихи от деток и наших добровольцев, а также хоровод и подарки от Деда Мороза.

