Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank – 28.12.2023
О работе Банка в праздничные дни
Предлагаем вашему вниманию информацию о работе Банка в новогодние праздники.
Режим работы офисов
29 декабря (пятница) — все офисы работают по графику пятничного дня.
30 декабря (суббота) — обслуживание клиентов не проводится, за исключением:
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Симферопольский филиал
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30 декабря
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Дополнительный офис в г. Севастополе
31 декабря – 8 января — выходные дни.
С 9 января все офисы Банка возобновят работу в обычном режиме.
Онлайн-платежи и снятие наличных
Вы можете совершать необходимые операции в системах дистанционного обслуживания для частных и корпоративных клиентов. Платежи будут выполняться как обычно.
Снять наличные или оплатить услуги картой можно в банкоматах Банка. Банкоматы на территории организаций будут работать в режиме этих организаций.
Служба поддержки
Единый контактный центр Банка продолжит работать без изменений — ежедневно и круглосуточно. Обращайтесь по телефонам: 8 800 100 11 11, 8 800 500 33 22.
Брокерское обслуживание
30 и 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января — торги на Московской бирже не проводятся.
3–5 и 8 января — торги проводятся, вы можете самостоятельно выставлять заявки через АБР Инвест или NetInvestor.
Пополнить брокерский счет в ABR Direct в 2023 году можно до 16:30 29 декабря. Переводы, совершенные позже, будут выполнены 9 января.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.