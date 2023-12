Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

О работе Банка в праздничные дни

Предлагаем вашему вниманию информацию о работе Банка в новогодние праздники.

Режим работы офисов

29 декабря (пятница) — все офисы работают по графику пятничного дня.

30 декабря (суббота) — обслуживание клиентов не проводится, за исключением:

Симферопольский филиал

г. Симферополь, пр. Кирова, д. 36 30 декабря

с 9:00 до 13:00 Дополнительный офис в г. Севастополе

г. Севастополь, ул. Ленина, д. 15

31 декабря – 8 января — выходные дни.

С 9 января все офисы Банка возобновят работу в обычном режиме.

Онлайн-платежи и снятие наличных

Вы можете совершать необходимые операции в системах дистанционного обслуживания для частных и корпоративных клиентов. Платежи будут выполняться как обычно.

Снять наличные или оплатить услуги картой можно в банкоматах Банка. Банкоматы на территории организаций будут работать в режиме этих организаций.

Служба поддержки

Единый контактный центр Банка продолжит работать без изменений — ежедневно и круглосуточно. Обращайтесь по телефонам: 8 800 100 11 11, 8 800 500 33 22.

Брокерское обслуживание

30 и 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января — торги на Московской бирже не проводятся.

3–5 и 8 января — торги проводятся, вы можете самостоятельно выставлять заявки через АБР Инвест или NetInvestor.

Пополнить брокерский счет в ABR Direct в 2023 году можно до 16:30 29 декабря. Переводы, совершенные позже, будут выполнены 9 января.

