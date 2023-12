Обучающиеся СПбГАСУ – в числе лучших иностранных студентов Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слева направо: Мяхри Ниязова, Айгуль Ораздурдыева, Сабринахон Солехзода, Евгений Григорьев, Гаюр Мухидинов и Муродали Ниёзов

В Смольном состоялась традиционная церемония награждения лучших студентов – граждан стран СНГ, обучающихся в Северной столице. Благодарственные письма и награды Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга из рук его председателя Евгения Григорьева получили в том числе пять активистов Совета иностранных обучающихся СПбГАСУ: Сабринахон Солехзода, Мяхри Ниязова, Гаюр Мухидинов, Айгуль Ораздурдыева и Муродали Ниёзов.

Они отличились в общественной и учебной деятельности в 2023 г.

Поздравляем и желаем дальнейших побед!

