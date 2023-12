НГУ получил грант на создание центра искусственного интеллекта по тематике «Умный город»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вчера, 27 декабря, в Правительстве РФ подвели итоги конкурса на получение финансирования для создания нескольких исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Среди шести победителей — Новосибирский государственный университет. Согласно условиям конкурса, у каждого центра будет четкая отраслевая направленность. НГУ будет разрабатывать тематику «Строительство и городская среда («умный город»). Официально центр откроется в 2024 году, однако организационная и исследовательская работа в его рамках уже началась.

В числе других победителей конкурса — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский государственный университет и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

— Искусственный интеллект является одним из приоритетных направлений для развития университета как в сфере образования, так и научно-исследовательской деятельности. Мы долго к этому шли, проделали большую работу. Мы рады, что Правительство высокого оценило наш проект, — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.

Условия конкурса предусматривают совместное финансирование работы центра государством и индустриальными партнерами университета. Основными партнерами вуза по проекту являются Сбербанк и Ростелеком, также в нем принимают участие Сибирская генерирующая компания и ряд других предприятий и организаций. Общая сумма финансирования проекта за три года превысит 900 млн рублей, из них 300 млн — средства индустриальных партнеров. Разработки НГУ, созданные в интересах индустриальных партнеров, будут внедрены и помогут улучшить не только продукты и сервисы экосистем индустриальных партнеров, но и качество жизни новосибирцев и жителей других регионов.

— «Ростелеком» с 2015 года реализует программу по внедрению цифровых решений для создания «Умных городов» по всей России. Мы очень рады быть партнёром данного проекта и ожидаем от него значимых результатов и для компании, и, в конечном счёте, для жителей региона, которые в результате внедрения цифровых решений получат новое качество жизни, — сказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Ранее НГУ уже анонсировал, что начал разрабатывать новую тематику в сфере искусственного интеллекта «Строительство и городская среда». Университет подписал соглашение с Новосибирским филиалом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России о совместной работе в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации». А также договорился с наукоградом Кольцово о внедрении гибридного искусственного интеллекта в управление городской средой.

Говоря о причинах выбора данной тематики, Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ отметил:

— Сейчас в рамках национального проекта «Наука и университеты» строится новый кампус НГУ мирового уровня, он как раз станет пилотной площадкой для тестирования решений и технологий «умный город». Также важно отметить, что Новосибирск стабильно входит в число лидеров по объемам строительства, эта отрасль динамично развивается и предоставляет широкие возможности для внедрения высокотехнологичных решений.

— Технологии искусственного интеллекта очень востребованы сегодня, и открытие центра даст мощный импульс развитию в НГУ данного направления. Важно, что будут не только проводиться исследования с учетом запросов компаний из реального сектора, но также вестись подготовка высококвалифицированных кадров, которые умеют разрабатывать и внедрять данные технологии, — прокомментировал директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

