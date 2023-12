На портале поставщиков город заключил 194 тысячи сделок с малыми и средними предприятиями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году количество сделок с малым и средним бизнесом на портале поставщиков составило 194 тысячи, это на четыре процента больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичный портал поставщиков открывает широкие возможности для представителей малого бизнеса: они могут работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию. Именно у них Москва закупает примерно 84 процента товаров, работ и услуг на ресурсе. Это строительные, медицинские и хозтовары, канцелярские изделия, бытовая техника и средства связи, услуги техобслуживания и ремонта и так далее. Только в этом году подписано 194 тысячи контрактов на сумму 36,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2022-м было проведено 186,7 тысячи сделок на 35,5 миллиарда рублей», — рассказал вице-мэр.

Свою продукцию, работы и услуги на платформе предлагают поставщики из разных регионов. Так, за год малые и средние предприятия подписали с городом 127 тысяч контрактов и поставили продукцию на сумму 23,8 миллиарда рублей. С компаниями из Московской области столица заключила 35,3 тысячи сделок на 6,6 миллиарда рублей. За ними следуют предприниматели из Санкт-Петербурга, с которыми подписали 3,3 тысячи договоров объемом более 600 миллионов рублей. Также в числе лидеров компании из Калужской и Тамбовской областей — с ними заключили в общей сложности 2,5 тысячи контрактов на сумму свыше 400 миллионов рублей.

«Представители малого и среднего бизнеса составляют более 90 процентов пользователей портала поставщиков. Активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за год заключили более 166 тысяч контрактов на сумму 30,3 миллиарда рублей. Число сделок с малыми предприятиями превысило 24 тысячи — они поставили городу продукцию на 5,6 миллиарда рублей. Сумма закупок у среднего бизнеса составила более 700 миллионов рублей — такие компании подписали около трех тысяч контрактов с городом», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 325 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более 2,5 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

«На портале реализованы полезные и удобные сервисы, которые позволяют оптимизировать закупочные процедуры и обеспечивают эффективность работы на платформе. Один из важных инструментов портала — бот автоматических ставок. Он позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Перед началом мини-аукциона предприниматели устанавливают минимальную сумму, до которой готовы снизить стоимость контракта на поставку продукции, а после бот самостоятельно делает поступательные ставки до указанной цены. При этом применение бота не мешает другим поставщикам вносить свои предложения, его задача — автоматизация процесса ставок во время аукциона. С помощью бота поставщики могут оптимизировать ресурсы и активнее принимать участие в процедурах на портале, а заказчикам сервис дает снижение начальной цены контракта в ходе котировочных сессий и в результате обеспечивает достойный уровень конкуренции», — сообщил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

