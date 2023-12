Национальный туристический портал представлен в обновленном формате на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Главный туристический портал России стал совместным проектом Минэкономразвития, Минцифры, Правительства Москвы и АНО «Национальные приоритеты». Презентация прошла в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ на экспозиции «Почувствуй Россию», который посвящен развитию внутреннего туризма.

В событии приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков, представители Минцифры, отраслевых объединений и крупных туристических компаний. В формате видеотрансляции к презентации подключились представители региональных органов власти и турбизнеса.

Обновленный портал совместил потенциал двух интернет-ресурсов: портала Russia.travel и Московской цифровой туристической платформы RUSSPASS. Теперь это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, которые предлагают российские регионы, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты: забронировать отель, приобрести экскурсию или билет в музей.

«Благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. То есть создавать спрос, где и когда он нужен. Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы RUSSPASS. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать. Благодаря интеграции у нас появился не просто информационный ресурс, а туристический маркет-плейс, где можно забронировать отель или купить билеты на мероприятие», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов почеркнул, что обновленный ресурс поможет в продвижении туристических продуктов российским регионам, а также бизнесу и пригласил их к реализации совместных проектов.

«Туризм – это командная работа. Важно, чтобы каждый игрок нашей команды, каждый регион был максимально представлен в цифровом пространстве. Мы приглашаем коллег к сотрудничеству, чтобы общими усилиями заново открыть огромный туристический потенциал России и вдохновить на путешествия по ней. Благодаря интеграции, национальный портал Russia.Travel станет витриной всех туристических впечатлений страны, а более чем 30 сервисов экосистемы RUSSPASS для удобного планирования поездки сделают каждый регион ближе и доступнее для путешественников», — сказал Евгений Козлов.

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков, в будущем году развитие портала продолжится. Появится календарь событий – подборка фестивалей и ярких региональных мероприятий, которые могут быть интересны туристам. Будут добавлены новые варианты маршрутов и видов путешествий: туристические поезда, пешие и веломаршруты, предложения для любителей научно-популярного и патриотического туризма.

«Важно не только предоставить возможность выбрать объекты, но и качественно об этом рассказать. Вдохновить людей на путешествия. Наша совместная команда, а также связь АНО «Национальные приоритеты» позволяет достать самое «вкусное». Затем очень важно продвинуть этот контент и для этого у нас есть все ресурсы и колоссальный опыт», — сообщил он.

Интеграция портала Russia.travel и сервиса RUSSPASS реализована в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между Минэкономразвития, Минцифры и Правительством Москвы 5 октября 2023 года. В сжатые сроки проект был реализован силами АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы».

Обновленный туристический портал уже доступен для пользователей по адресу Russia.travel.

