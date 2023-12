К нотариусу без очереди: москвичи более 58 тысяч раз воспользовались сервисом предварительной записи на mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москвичи более 58 тысяч раз записались к нотариусу на портале mos.ru. Сервис предварительной записи позволяет горожанам заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди. Запись открыта на 43 нотариальные услуги.

«Благодаря сервису на портале mos.ru горожане могут заранее записаться на прием к нотариусу и не тратить время в очереди. За два с половиной года работы услугой воспользовались уже более 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз — в 2023 году. К сервису регулярно присоединяются новые нотариусы: если на момент начала работы в нем было представлено около 20 нотариусов, то сейчас их уже почти 250. Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 23 тысяч раз), наследства (более 11 тысяч) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (более 6,5 тысячи). Помимо этого, востребованы услуги по свидетельствованию копий документов и подлинности подписей, а также подаче документов для подготовки к сделке с недвижимостью.

Как записаться к нотариусу онлайн

Воспользоваться сервисом можно в каталоге услуг mos.ru в разделе «Услуги для жителей». Здесь нужно перейти во вкладку «Документы», выбрать из списка «Запись на прием к нотариусу» и нажать на кнопку «Получить услугу». В открывшемся окне необходимо указать тему обращения, выбрать нотариуса, дату и время посещения. Некоторые поля сервис заполнит автоматически на основании информации, которую пользователь указал в своем профиле на mos.ru. После оформления заявки уведомление придет на электронную почту и в личный кабинет. Услуга доступна физическим лицам со стандартной учетной записью на портале mos.ru, а также представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Сервис записи к нотариусу на mos.ru работает с июня 2021 года. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты.

Повышение доступности услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

