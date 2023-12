Концерты, дискотеки и ледовые перформансы: как отметят Новый год на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ночь с 31 декабря на 1 января на ВДНХ состоится праздничная программа «Вечные ценности». Гости выставки совершат полет по 12-летнему временному циклу и познакомятся со всеми символами года и теми качествами, которые они символизируют: добротой, щедростью, красотой, мудростью, оптимизмом и многими другими.

Знакомство с символами года

Программа «Вечные ценности» пройдет с 21:00 до 02:00 на пяти площадках, стилизованных под символы — покровители года. Гостей приглашают отправиться к праздничным площадкам у северной петли, возле инфоцентра парка «Орион», северной станции канатной дороги, а также на площадь Промышленности.

Посетителей ждет русское подворье с уютной избой, уличный театр, волшебный тоннель, выступление факира, Дракон с Дедом Морозом и Снегурочкой. В программе — театрализованные перформансы, которые расскажут о вечных ценностях и лучших качествах людей, рожденных под знаками одного из животных-покровителей. Артисты проведут мини-квесты и подарят посетителям памятные открытки. Их можно обменять на светящийся шар и украсить им символ наступающего 2024 года — Дракона, который засияет ровно в полночь.

Концерт на главной уличной сцене выставки-форума «Россия»

Концертная программа Международной выставки-форума «Россия» на главной сцене у фонтана «Дружба народов» начнется 31 декабря в 14:30. В 15:00 Деды Морозы поздравят с Новым годом жителей России, у которых уже наступила полночь, — с Чукотки и Камчатки. Затем поздравления Дедов Морозов прозвучат каждый час для разных часовых поясов.

Кроме того, весь день будут выступать популярные артисты. Среди них RASA, Юлия Паршута, Zivert, Niletto, «Дискотека Авария», PIZZA, МакSим, Enzo.

Ледовое шоу на катке

31 декабря в 11:00 на катке ВДНХ можно будет увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». Главные роли в спектакле исполняют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина (Мари), Максим Маринин (Щелкунчик), Алексей Ягудин (Мышиный король).

«Щелкунчик» — это новогоднее яркое представление, которое откроет двери в мир сказки и волшебства детям и взрослым. Вход на каток по билетам. Их можно приобрести на сайте.

Новогодняя ночь на катке

На катке на площади Промышленности с 21:30 до 02:00 гостей ждет театрализованное ледовое шоу с участием артистов цирка. В программе — две истории. Это «Сказка о сбежавшей волшебной силе» и «Шоу, которое пошло не так». Главный новогодний волшебник Дед Мороз вместе с Режиссером спасут праздник и восстановят справедливость. Кульминацией шоу станет выступление главного символа наступающего года — Дракона.

После полуночи в медиарубке будут играть диджеи и музыканты, а также выступят певцы. Кроме того, на катке пройдет праздничная интерактивная программа.

Режим работы катка 31 декабря — с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 20:30, с 21:30 до 03:00, а 1 января — с 15:00 до 23:00.

Полная программа мероприятий на ВДНХ в новогодние каникулы опубликована на сайте.

