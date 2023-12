Какие поощрения предпочитают москвичи на сайте «Миллион призов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На сайте «Миллион призов» в 2023 году самыми популярными поощрениями стали пополнение баланса карты «Тройка» и парковочного счета, а также билеты в Московский зоопарк.

Полученные баллы можно обменять на 200, 400, 600, 800 или тысячу рублей, которые будут зачислены на баланс карты «Тройка». Москвичи воспользовались такой опцией более 97 тысяч раз.

Поощрение «Московский паркинг» дает возможность пополнить счет в приложении «Парковки России». После покупки поощрения водитель получит 200 парковочных баллов. Один балл равен одному рублю. Пользователи выбрали этот вариант более 34 тысяч раз. Важно, чтобы профили в приложении и на портале mos.ru были привязаны к одному номеру телефона. Начисленные баллы можно потратить на оплату только уличной городской парковки.

Третьим по популярности поощрением стало посещение Московского зоопарка. За год такой возможностью воспользовались свыше пяти тысяч раз. В столичном зоопарке живут свыше 10 тысяч особей более чем 1,2 тысячи видов.

Кроме того, москвичи могли обменять баллы на билеты более чем в 38 театров и 11 музеев. Самые популярные — Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музея и музей-усадьба «Кусково». В категории «Театры» наибольшим интересом пользуются мероприятия, подготовленные Московским международным домом музыки, Московским драматическим театром имени А.С. Пушкина и Большим московским государственным цирком на проспекте Вернадского.

На сайте «Миллион призов» представлено более 200 различных поощрений, включая сувениры с символикой городских проектов, промокоды в кафе и магазины, билеты на культурные мероприятия, товары для дома. Пользователи также могут перевести баллы на благотворительность.

Баллы получают за участие в электронных проектах Правительства Москвы, среди которых «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей», «Помощник Москвы».

Более 30 тысяч раз москвичи пополнили парковочный счет через сайт «Миллион призов»Спектакли, концерты и выставки: на сайт «Миллион призов» добавили новые поощрения

Сайт «Миллион призов» развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным Департаментом информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

