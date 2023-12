ИСИЭЗ ВШЭ исследовал рынок труда отдельных отраслей экономики России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет первые результаты комплексного анализа текущей и прогнозируемой ситуации на рынке труда в России, а также в крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге. В фокусе пилотного исследования — ряд ключевых отраслей с высокой долей «синих воротничков» среди работников (в которых трудится половина всех занятых в корпоративном секторе). Справочно: Расчеты произведены на данных квартальных статистических обследований организаций и конъюнктурных опросов руководителей организаций, проводимых Росстатом. Результаты отражают ситуацию на рынке труда, сложившуюся по состоянию на III квартал 2023 г. в целом по экономике и в таких ее отраслях, как обрабатывающие производства, энергетика, ЖКХ, строительство, торговля, транспорт, административная деятельность, сфера услуг.

ЧИТАТЬ ДОКЛАД Цитирование: Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен. III квартал 2023 года. — М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. Авторский коллектив: К. Д. Андреев, А. В. Демьянова, И. С. Лола, С. И. Покровский, Н. А. Усов Подробная библиографическая справка Аналитический доклад подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным статистических обследований организаций и конъюнктурных опросов руководителей организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики (Росстатом). В первом разделе приводятся сведения о текущей численности и заработной плате работников по полному кругу организаций, а также о численности и доле требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Во втором разделе рассматривается фактическая и прогнозная динамика рынка труда, которую отражают композитные индикаторы занятости. Представлены рейтинг реализуемости ожидаемых планов, а также оценки кадровой уязвимости, отражающие масштаб дефицита квалифицированных кадров.

