ИСИЭЗ ВШЭ исследовал рынок труда отдельных отраслей экономики России

Цитирование: Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен. III квартал 2023 года. — М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024.

Авторский коллектив:

К. Д. Андреев, А. В. Демьянова, И. С. Лола, С. И. Покровский, Н. А. Усов

Подробная библиографическая справка

Аналитический доклад подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным статистических обследований организаций и конъюнктурных опросов руководителей организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики (Росстатом).

В первом разделе приводятся сведения о текущей численности и заработной плате работников по полному кругу организаций, а также о численности и доле требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Во втором разделе рассматривается фактическая и прогнозная динамика рынка труда, которую отражают композитные индикаторы занятости. Представлены рейтинг реализуемости ожидаемых планов, а также оценки кадровой уязвимости, отражающие масштаб дефицита квалифицированных кадров.