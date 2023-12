Инспекторы ЦОМП будут дежурить на станциях метро в новогоднюю ночь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выйдут на работу в новогоднюю ночь. 18 инспекторов будут дежурить на станциях метро «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Китай-город» и «ВДНХ» с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

«По традиции, согласно решению Сергея Собянина, городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для помощи пассажирам инспекторы ЦОМП выйдут на дежурство на самых посещаемых станциях метро. В остальные праздничные дни они будут работать в обычном режиме — с 05:30 до 01:00 и всегда будут готовы прийти на помощь пассажирам», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Инспекторы будут обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров, объяснять гражданам, как пройти к местам проведения праздничных мероприятий и достопримечательностям, а также помогут построить маршрут.

Маломобильные пассажиры и другие категории граждан, которые нуждаются в помощи сотрудников ЦОМП, могут заказать услугу по сопровождению и в новогоднюю ночь. Для этого необходимо за 24 часа оставить заявку на сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», в чат-боте Александре, либо в контакт-центре ЦОМП по телефонам: +7 495 622-73-41 или +7 800 250-73-41 (звонок бесплатный).

