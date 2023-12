Иностранные слушатели СПбГАСУ провели новогодний праздник

Source: MIL-OSI Russian Language News

Иностранные слушатели подготовительного отделения СПбГАСУ провели новогоднее представление «Приключения иностранцев в России», тем самым поздравив друг друга с предстоящим праздником и показав уровень владения русским языком, который изучали всего несколько месяцев.

Заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Елена Селезнёва

– Ежегодно мы готовили новогоднее мероприятие в формате сказок, что позволяет слушателям не только попрактиковать русский разговорный, но и приобщиться к фольклору. В этом году студенты подготовили концерт с элементами театрализации, стихами русских поэтов и любимыми в России песнями о зиме и новогоднем празднике. Такие творческие мероприятия, прежде всего, дают возможность всем слушателям встретиться в одном зале и пообщаться друг с другом, ощутить атмосферу праздника, а также повышают интерес к русскому языку, российской культуре и способствуют эффективному усвоению языка, – отметила заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Елена Селезнёва.

По её словам, организаторы праздника воплотили все замечательные идеи, а ребята не только показали свои незаурядные творческие способности, но и приятно радовали на сцене экспромтом.

Участники представления

Слушатель Мохаммед Кассаб из Египта говорит, что участие в празднике даёт возможность красиво поздравить всех зрителей и обучающихся с Новым годом.

Слушательница Бадармаа Ням-Очир из Монголии считает, что концерт позволил всем ребятам поближе узнать друг друга. Ей нравится изучать русский язык и выступать на таких мероприятиях.

«Мне очень нравится Россия, университет и мои преподаватели, которые хорошо нас обучают русскому языку. Я был рад выступить на сцене, с удовольствием посмотрел выступления ребят и считаю, что праздник получился очень хорошим», – рассказал Августин Джозеф Кайинга из Танзании.

В большом новогоднем концерте приняли участие ребята из двадцати стран.

